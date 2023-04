Studio ajoute des signaux audio à Forza Motorsport qui aident les joueurs aveugles à courir comme des pros

Dans le contexte : si vous n’y avez pas prêté attention, les fabricants de jeux vidéo ont passé un temps considérable à ajouter des fonctionnalités d’accessibilité à leurs jeux nouveaux et existants. Les développeurs ont ajouté des paramètres qui modifient les couleurs pour corriger les trois types de daltonisme, des ajustements de sensibilité pour ceux qui ont des problèmes de contrôle moteur et des niveaux de difficulté plus faciles, pour n’en nommer que quelques-uns.

Dans la course pour devenir le créateur de jeux vidéo le plus inclusif de l’histoire, Turn 10 Studios est allé là où aucun développeur de simulation de course n’est allé auparavant. Jeudi, Xbox a publié une vidéo montrant comment les « aides à la conduite à l’aveugle » aident les malvoyants à jouer à Forza Motorsport (ci-dessous).

Jouer à un jeu vidéo est tellement visuel qu’il est difficile pour les personnes voyantes de comprendre comment ceux qui ont peu ou pas de vision peuvent s’amuser en jouant à une simulation de course. Cependant, le consultant en accessibilité de Turn 10, Brandon Cole, qui est totalement aveugle de naissance, souligne un fait simple : toutes les personnes aveugles ont déjà conduit une voiture depuis le siège passager. Forza passe à l’étape suivante et les met derrière le volant.

La fonctionnalité ajoute des signaux audio qui permettent aux joueurs de savoir où ils se trouvent sur la piste. La première fois que Cole a essayé la fonctionnalité, il était tellement impressionné qu’il pouvait rester sur la bonne voie que sa réponse a été : « Attendez. Est-ce que ça se passe ? Est-ce que ça se passe vraiment en ce moment ? » À quoi certains membres de l’équipe de développement ont répondu: « Ouais. Tu es parfait en ce moment. Tu conduis. »

Cole admet qu’il y a une courbe d’apprentissage à l’utilisation des signaux audio. Non seulement les joueurs doivent s’habituer aux invites et savoir ce qu’elles signifient, mais ils doivent également les traduire en entrées sur le contrôleur avec le bon timing. Certains signaux sont exprimés, et d’autres sont des bips et des boops.

Les alertes de direction sont sans doute les plus intelligentes et intuitives. Au lieu d’une voix disant quelque chose comme « Steer left » ou « Steer right », la fonction déplace les bruits de conduite vers la gauche et la droite, en fonction de la distance à laquelle le joueur s’écarte de la ligne de course. Un son parfaitement équilibré indique que le lecteur a raison.

Cela semble un peu compliqué, mais ce n’est pas très différent des repères visuels que les joueurs voyants utilisent pour savoir quand freiner, accélérer, tourner et aller tout droit. L’une ou l’autre méthode de conduite, en particulier à grande vitesse, nécessite des heures de pratique, ce qui donne à un coureur voyant qui sait commencer à freiner, par exemple, un cône, ou à un coureur aveugle qui sait commencer à freiner à un bip. Le sentiment d’accomplissement à atteindre ce niveau d’expertise est le même pour l’un ou l’autre driver.

« Je peux honnêtement dire que j’ai obtenu la première place dans une course contre des adversaires de l’IA, et c’était fantastique », a déclaré Cole.

