Snapdragon 8 Gen3 pour utiliser une fréquence plus élevée et une nouvelle architecture

Depuis que Snapdragon 8+ Gen 1 a été remis à TSMC pour la production OEM l’année dernière, les performances et la consommation d’énergie de la plate-forme de puces de la série Snapdragon 8 sont revenues sur la bonne voie. Selon le cycle de R&D des puces, le Snapdragon 8 Gen3 de nouvelle génération est également au stade intermédiaire et avancé de la R&D. Certains partenaires OEM principaux devraient avoir obtenu des produits d’essai d’ingénierie précoces pour la R&D des téléphones mobiles terminaux. Selon le célèbre blogueur technologique Weibo @DCS, le modèle Snapdragon 8 Gen3 de nouvelle génération sera le SM8650. Cette puce utilisera pour la première fois la conception de l’architecture 1+5+2. Cela comprendra 1 super gros noyau, 5 gros noyaux et 2 petits noyaux.

Architecture Snapdragon 8 Gen3

Par rapport à l’architecture 1+4+3 sur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, Snapdragon 8 Gen3 améliore les performances. Pour ce faire, la puce remplace un petit noyau par un gros noyau. D’après les rapports précédents, le très gros noyau de Snapdragon 8 Gen3 est désormais mis à niveau. Il passera à un Cortex-X4 plus avancé, avec une fréquence allant jusqu’à 3,7 GHz. Cela améliore encore une fois les performances de pointe du super gros cœur par rapport aux 3,36 GHz du Snapdragon 8 Gen2. Le GPU de cette puce passera également à Adreno 750.

Avec une fréquence principale aussi élevée, il est évident que le Snapdragon 8 Gen3 restera avec TSMC. Le processus a également été mis à niveau de N4 à N4P qui est 6% supérieur à N4. Le N4 était utilisé dans la génération précédente. Dans le même temps, N4P réduit la complexité du processus et améliore le cycle de production. Pour ce faire, il réduit le nombre de couches de masque. C’est mieux que N4, et c’est plus convivial que N3 en termes de coût et de capacité de production. La nouvelle technologie et l’architecture apportent un bonus de sortie décent. Compte tenu de cela, il est possible que le score de course AnTuTu augmente. Le Snapdragon 8 Gen3 pourrait atteindre le niveau de 1,5 million de points.

Rumeurs SD8 Gen 3

Le SD8 Gen 3 est un système sur puce mobile de nouvelle génération de Qualcomm qui devrait sortir au quatrième trimestre 2023. Il devrait présenter une configuration de base unique (1 + 5 + 2), composée de 1 méga X4 rapide -core cadencé à 3,75 GHz, cinq cœurs de performance A720 cadencés à 3 GHz et deux cœurs d’efficacité A520 cadencés à 2 GHz. Le Snapdragon 8 Gen3 devrait également utiliser des dérivés de nouvelles conceptions de cœur ARM non annoncées. On pense que le GPU du Snapdragon 8 Gen 3 offre des performances 50% supérieures à celles de son prédécesseur.

SD8 Gen 3 contre Snapdragon 8 Gen2

Le Snapdragon 8 Gen 3 devrait avoir beaucoup de mises à niveau par rapport au Snapdragon 8 Gen 2. Ce dernier alimente actuellement les derniers téléphones phares Android. Il a une augmentation de 35% de la sortie du processeur et une augmentation de 40% de l’efficacité énergétique.

GPU

Le GPU Snapdragon 8 Gen 3 devrait offrir des performances supérieures de 50 % à son prédécesseur, l’Adreno 740, qui est utilisé dans le Snapdragon 8 Gen 2. Cette puce offre une augmentation de 25 % du rendu graphique. Il offre également une augmentation de 45% de l’efficacité énergétique de son GPU. Les gains de performances du GPU Snapdragon 8 Gen 3 pourraient provenir du fait que Qualcomm testerait l’unité à des fréquences beaucoup plus élevées.

Il devrait également utiliser le processus N3 de TSMC, qui serait extrêmement économe en énergie, ce qui indique que Qualcomm aurait pu facilement augmenter l’objectif de puissance du SoC pour en tirer plus de performances. Le Snapdragon 8 Gen 2 est toujours à la traîne de l’A16 Bionic d’Apple en termes de performances GPU, mais le Snapdragon 8 Gen 3 devrait continuer sur la voie des performances GPU de pointe.

Selon une référence divulguée, le Snapdragon 8 Gen 3 aurait de meilleures performances GPU que l’A16 Bionic d’Apple. Le Snapdragon 8 Gen 2, qui est le prédécesseur du Snapdragon 8 Gen 3, est plus rapide que l’A16 Bionic en termes de vitesse du processeur. Cependant, l’A16 Bionic est toujours considéré comme ayant de meilleures performances GPU que le Snapdragon 8 Gen 2. Le Snapdragon 8 Gen 3 devrait continuer sur la voie des performances GPU de pointe.

Dans un benchmark Geekbench, le Snapdragon 8 Gen 3 a marqué 6 236 points en performances multicœurs et 1 930 points en performances monocœur, ce qui est meilleur que l’A16 Bionic. Cependant, il est important de noter que les références ne se traduisent pas toujours par des performances réelles. Apple optimise son logiciel pour seulement quelques profils matériels, il n’a donc pas besoin des mêmes ressources qu’Android sur Snapdragon.

SD8 Gen 3 restera avec TSMC

Qualcomm a transféré la fabrication de ses puces à TSMC de Samsung en raison des faibles rendements de Samsung. À l’époque, le rendement de Samsung n’était que de 35 % dans le meilleur des cas. Le rendement de TSMC pour son nœud de processus de 4 nm était de 70 % en même temps. Cela indique que seulement 35 % des puces produites par Samsung Foundry à partir de chaque plaquette de silicium ont passé le contrôle de qualité. En conséquence, Qualcomm a décidé de faire fabriquer par TSMC toutes ses puces 3 nm de nouvelle génération au lieu de Samsung. Dans le passé, Qualcomm a alterné entre TSMC et Samsung Foundry. Cependant, il semble que le pendule se soit déplacé vers TSMC. Les puces de ce dernier ont été plus économes en énergie et ont eu des rendements plus élevés

En février 2022, le nœud de processus 4 nm de Samsung avait un taux de rendement aussi bas que 35 %. Cependant, le taux de rendement en 4 nm de Samsung s’est considérablement amélioré, passant de 35 % à près de 60 % à la mi-2022. D’autre part, le taux de rendement actuel de 4 nm de TSMC est supérieur à 70 %, ce qui rend sa production supérieure à celle de Samsung. Le taux de rendement de Samsung pour les tranches de puces aurait été de 10 % pour le Snapdragon 8 Gen 1. Le PDG de Samsung Device Experience, JH Han, et le PDG de la division Devices Solutions, Kyehyun Kyung, ont admis que la société rencontrait des problèmes avec des taux de rendement de fonderie inférieurs à 5 nm.

