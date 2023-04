Oubliez Windows 11 et Linux OS, le nouveau BlendOS résout tous les problèmes

Rudra Saraswat, le développeur derrière BlendOS a publié la deuxième version. Il appelle cette version BlendOS 2 Avial. Cette version se trouve être la deuxième plus grande version de cette distribution GNU / Linux unique et immuable. Le BlendOS fonctionne en mélangeant plusieurs distributions Linux pour fonctionner comme une seule. Il mélange Arch Linux, Fedora Linux et Ubuntu pour fonctionner comme un seul grand système d’exploitation. Le BlendOS 2 est maintenant disponible et promet une prise en charge des applications Android prêtes à l’emploi.

Le BlendOS 2 est livré avec le projet WayDroid qui permet la prise en charge des applications Android. Le projet WayDroid est une solution basée sur un conteneur open source qui permet aux utilisateurs d’exécuter le système d’exploitation Android complet sous Linux. Cela facilite grandement l’installation d’applications Android à partir de stores populaires comme Aurora ou F-Droid. La meilleure partie est que les utilisateurs peuvent utiliser ces applications avec des applications Linux natives. Avec BlendOS 2, les développeurs d’applications Android peuvent également tester les applications dans Android Studio à l’aide de WayDroid. Ainsi, les développeurs n’auront plus besoin de l’aide d’un émulateur Android extra lourd.

BlendOS peut exécuter des applications à partir de différentes plates-formes

BlendOS se targue d’être un système qui permet aux utilisateurs d’installer et d’exécuter facilement différents types d’applications. Il comprend des applications du référentiel de logiciels Arch Linux et du référentiel Chaotic-AUR. Ce sont des plates-formes où les développeurs partagent et téléchargent des applications pour que d’autres puissent les télécharger et les utiliser. BlendOS 2 est également livré avec son propre outil appelé « Distrobox ». Cet outil aide à gérer les différentes parties du système. Grâce à cela, les développeurs peuvent créer de nouvelles fonctionnalités intéressantes que les utilisateurs peuvent utiliser sur la plate-forme. Les développeurs ont en fait créé cet outil à l’aide de « l’outil Podman ».

BlendOS 2 est livré avec une amélioration par rapport aux capacités de distribution de son prédécesseur. Le système ajoute automatiquement un logiciel conteneurisé dans le système principal qui rend cette tâche possible. De plus, il existe un nouveau système qui permet aux utilisateurs de donner la priorité à un logiciel conteneurisé par rapport à l’autre. Cela permet d’éviter que les logiciels entrent en conflit les uns avec les autres.

BlendOS 2 est livré avec deux saveurs principales au choix. Les environnements de bureau GNOME et KDE Plasma. Par ailleurs, il est livré avec des pilotes graphiques NVIDIA officiels déjà installés. Cela permet de prendre en charge les systèmes BIOS et UEFI (32 bits et 64 bits). Il prend également en charge un nouveau cadre d’installation et la création de BlendOS Remixes.

Comment télécharger BlendOS

BlendOS 2 est actuellement disponible au téléchargement et à l’utilisation. Si vous voulez essayer, téléchargez simplement les fichiers image ISO en direct avec les bureaux GNOME ou KDE Plasma. Vous pouvez le télécharger directement depuis le site Web de BlendOS.

