Flat Panel Haptics pourrait détenir la clé des futurs claviers à écran d’Apple

Bien que la barre tactile désormais vintage du MacBook Pro ait peut-être été un faux pas, il semble toujours probable que la vision à long terme d’Apple soit de remplacer les claviers physiques par des écrans tactiles – et l’haptique à écran plat de l’Université Carnegie Mellon pourrait être un meilleur pari que les approches Apple a breveté à ce jour.

La première étape d’Apple dans ce long voyage a bien sûr été l’iPhone, remplaçant les claviers physiques qui étaient la norme sur les smartphones de l’époque par un clavier virtuel sur écran…

Cela a été suivi par l’iPad, qui offrait quelque chose de proche d’un clavier de taille normale sous forme virtuelle. Mais de nombreux brevets Apple suggèrent que la société ne compte pas s’arrêter là.

Le problème des claviers à écran

Les claviers dynamiques – où la fonction des touches peut changer de manière contextuelle, en fonction de l’application que vous utilisez et de ce que vous faites à ce moment-là – sont probablement le prochain développement majeur. Ils offrent une flexibilité bien plus grande que les claviers conventionnels, leur permettant d’être personnalisés pour tout, de la saisie dans une autre langue au montage vidéo.

Une forme de clavier dynamique conserve les touches physiques, mais utilise des touches e-ink ou OLED pour permettre de modifier la fonction des touches à la demande.

Clavier Sonder e-ink, avec la plupart des touches mappables

Une autre consiste à remplacer un clavier physique par un clavier à écran, comme sur l’iPhone et l’iPad. Le problème, bien sûr, est que le manque de sensation et de mouvement rend un écran à la fois difficile et inconfortable à utiliser pour tous les volumes de texte, sauf de petits volumes.

Le travail d’Apple pour résoudre ces problèmes

Le manque de mouvement est facilement résolu avec l’haptique. Apple en particulier a démontré à quel point cette sensation peut être convaincante : ses trackpads n’ont pas offert de clics physiques depuis des années, mais vous ne le devineriez jamais si vous ne le saviez pas déjà. La sensation est 100% convaincante.

Mais sentir le mouvement n’est que la moitié de la bataille avec les claviers : vous ne pouvez pas taper à moins que vos doigts ne sentent les touches avant d’appuyer dessus.

Apple travaille sur ce problème depuis de nombreuses années et un brevet de 2018 illustre une solution potentielle : utiliser une charge électrostatique pour simuler la sensation du bord d’une clé.

Mais l’haptique à écran plat de Carnegie Mellon semble meilleure

Mais deux chercheurs du Future Interfaces Group (FIG) de l’Université Carnegie Mellon ont proposé ce qui semble être une meilleure approche, sous la forme de ce qu’ils appellent l’haptique à écran plat. Gizmodo explique.

Des chercheurs du Future Interfaces Group (FIG) de l’Université Carnegie Mellon tentent de résoudre ces problèmes avec une technologie qu’ils appellent Flat Panel Haptics, comme détaillé dans un nouvel article […] Les chercheurs de la FIG ont réussi à créer des pompes électroosmotiques embarquées (EEOP) – capables de déplacer des liquides en appliquant des champs électriques au lieu d’utiliser des pièces mobiles – qui ne mesurent que 1,5 millimètre d’épaisseur. Ils peuvent être associés à un réservoir de liquide tout aussi mince en dessous et à une structure de surface flexible sur le dessus, pour créer presque instantanément des boutons contextuels (le processus prend environ une seconde) mesurant près de cinq millimètres de hauteur avec suffisamment de pression et de rigidité pour faire ils se sentent solides lorsqu’ils sont pressés.

À l’heure actuelle, les boutons auraient un format fixe, ce qui indique que leur fonction peut changer, mais pas leur taille et leur forme. Cependant, l’objectif à long terme est de mettre en œuvre cette technologie au niveau du pixel, afin que les clés puissent avoir n’importe quelle taille et forme.

Bien sûr, il y aura toujours des puristes du clavier qui insisteront sur rien de moins que des claviers mécaniques à course complète, mais Apple a déjà démontré que les clients s’adapteront à la sensation d’une variété de mécaniques de clavier (si elles peuvent être rendues fiables !), donc il ne semble pas exagéré d’imaginer cette technologie pas trop loin sur la route.

Quelle est ton opinion? Étant donné la possibilité d’ajuster le clavier à différentes applications, des outils de montage vidéo aux claviers en langue étrangère, l’adaptation à un clavier différent en vaudrait-elle la peine ? S’il vous plaît partager vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :