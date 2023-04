L’utilisation d’antimicrobiens dans le bétail peut faire apparaître des bactéries résistantes au système immunitaire

Le phénomène a été observé dans de nouvelles recherches de l’Université d’Oxford qui ont mis en évidence le développement d’une résistance croisée chez E. coli.

L’utilisation d’antimicrobiens dans les élevages peut favoriser l’émergence de bactéries résistantes non seulement au médicament utilisé mais aussi à nos défenses immunitaires. Le développement du phénomène, appelé résistance croisée, a été mis en évidence par de nouvelles recherches de l’Université d’Oxford qui ont analysé les effets de l’utilisation des AMP, des peptides à effet antimicrobien qui représentent une solution alternative aux antibiotiques dans le traitement des infections de bactéries résistantes. Ces composés sont naturellement produits par la plupart des organismes vivants, y compris les animaux, et jouent un rôle important dans l’immunité innée, notre première ligne de défense contre les infections bactériennes. « Cependant, certains PAM sont également largement utilisés dans la production animale, à la fois pour contrôler les infections et comme promoteurs de croissance – expliquent les chercheurs -. Cela a soulevé des inquiétudes quant au fait que l’utilisation des AMP pourrait générer des bactéries résistantes qui peuvent même surmonter la réponse immunitaire innée humaine. »

Dans la nouvelle étude, publiée dans la revue scientifique eLife, les chercheurs ont utilisé la colistine, un AMP produit par une bactérie (Bacillus polymyxa) qui est chimiquement et fonctionnellement similaire aux AMP produits chez les animaux. La colistine, en particulier, est devenue de plus en plus pertinente en tant que « dernière ligne de défense » pour le traitement des infections causées par des bactéries multirésistantes. Cependant, l’utilisation intensive de la colistine dans la production animale a entraîné la propagation de bactéries E. coli porteuses de gènes de résistance à la colistine (MCR).

Dans le cadre de l’enquête, E. coli portant un gène MCR (MCR-1) pour la résistance à la colistine a été exposé à des PAM connus pour jouer un rôle important dans l’immunité innée chez les poulets, les porcs et les humains. Ces bactéries ont également été testées pour leur sensibilité au sérum humain, qui contient un cocktail complexe de composés antimicrobiens, ainsi que pour leur capacité à infecter les larves de fausse teigne (Galleria mellonella).

Les tests ont indiqué qu’en moyenne, le gène MCR-1 augmentait la résistance aux AMP de 62 % par rapport aux bactéries dépourvues du gène. Cette résistance accrue a fourni un fort avantage sélectif au gène MCR-1 en présence d’AMP. De même, les E. coli porteurs de MCR-1 étaient au moins deux fois plus résistants au sérum humain.

En plus de l’augmentation de la résistance, les chercheurs ont observé que, par rapport aux souches témoins, les bactéries porteuses du gène MCR-1 avaient une plus grande virulence contre les larves de fausse teigne. En particulier, les larves infectées par E. coli résistant à la colistine ont montré une survie réduite d’environ 50 % par rapport aux larves infectées par des souches témoins dépourvues du gène.

Dans l’ensemble, les résultats de l’étude suggèrent que l’utilisation des PAM dans les fermes peut générer des bactéries présentant une large résistance croisée à la réponse immunitaire innée des humains. La résistance croisée aux AMP humains est susceptible d’être répandue, selon les chercheurs, étant donné que les AMP ont tendance à avoir des cibles cellulaires et des propriétés physicochimiques similaires, et il est déjà connu que les porcs et les poulets d’élevage servent d’importants réservoirs d’E. coli résistants. à la colistine. « Notre étude montre clairement que l’utilisation anthropique d’AMP tels que la colistine peut entraîner l’évolution involontaire de la résistance au système immunitaire inné des humains et des animaux », a déclaré le professeur Craig MacLean du département de biologie de l’Université d’Oxford et auteur principal de l’étude -. Cela a des implications importantes pour la conception et l’utilisation des AMP thérapeutiques et suggère que les gènes résistants peuvent être difficiles à éradiquer, même si l’utilisation de l’AMP dans les troupeaux est progressivement supprimée. »

