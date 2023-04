Le Lenovo ThinkPhone de Motorola est maintenant disponible aux États-Unis pour 699 $

Qu’est-ce qui vient de se passer? Après l’avoir initialement présenté au CES 2023 à Las Vegas en janvier dernier, Lenovo a finalement lancé le ThinkPhone de Motorola aux États-Unis. Il est livré avec du hardware haut de gamme et un prix attractif, mais Lenovo a coupé quelques coins pour atteindre le point idéal dans termes de tarification.

Le Lenovo ThinkPhone de Motorola, comme on l’appelle officiellement, dispose d’un écran pOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080), un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une prise en charge HDR 10+. Il dispose également d’un scanner optique d’empreintes digitales intégré à l’écran, qui est devenu la norme pour les appareils Android dans le segment premium.

Le ThinkPhone est alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, qui alimentait des appareils comme le OnePlus 10T et le Motorola Edge 30 Ultra l’année dernière, mais il devient un peu long dans la dent à partir de 2023. Pourtant, il reste un petit capable puce, et devrait être capable de gérer la plupart des tâches avec facilité. L’appareil est proposé dans une seule déclinaison avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1. Il arbore une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 68 W et une prise en charge de la charge sans fil de 15 W.

Du côté de l’imagerie, le ThinkPhone est livré avec une configuration à trois caméras à l’arrière, dirigée par une caméra principale de 50MP avec une ouverture f/1.8, un PDAF multidirectionnel et une stabilisation optique de l’image (OIS). Le deuxième capteur d’image est une unité 13MP avec une ouverture f/2.2 et un champ de vision de 120 degrés. Enfin, il y a un capteur de profondeur 2MP avec une ouverture f/2.4. À l’avant, le téléphone dispose d’un appareil photo 32MP f/2.5 pour les selfies et le chat vidéo.

Les options de connectivité incluent Wi-Fi 6E, sub-6 5G, NFC, GPS et Bluetooth 5.2. Malheureusement, il n’a ni fente pour carte microSD ni socket casque 3,5 mm, mais il est livré avec un indice de protection IP68 qui dénote une résistance à la poussière et à l’eau. Il possède également la certification de qualité militaire MIL-STD-810H, ce qui indique qu’il devrait être assez durable.

Côté logiciel, l’appareil est livré avec Android 13, et Lenovo promet 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité, ce qui indique qu’il passera à Android 16 et aux correctifs de sécurité jusqu’en 2027. Cependant, son USP est son intégration profonde. avec les ordinateurs portables ThinkPad qui devraient en faire une option intéressante pour les clients d’entreprise. Le téléphone est livré avec une application appelée Think 2 Think, qui lui permet de partager des données de manière transparente avec les appareils ThinkPad.

Le Lenovo ThinkPhone de Motorola est au prix de 699 $ et est disponible à l’achat sur le site Web officiel de Lenovo aux États-Unis. Cependant, seuls les clients professionnels peuvent obtenir leurs ThinkPhones pour le moment, tandis que les acheteurs au détail devront attendre jusqu’au vendredi 28 avril pour obtenir leur mains dessus.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :