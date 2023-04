La FTC américaine cherche des informations sur la proposition Call of Duty de Microsoft pour Nintendo

Microsoft a pris un coup choquant plus tôt dans la journée lorsque le CMA britannique a décidé de bloquer son acquisition d’Activision Blizzard. Le géant fera appel de la décision, mais ce n’est qu’une petite partie du chemin. Outre le Royaume-Uni, les régulateurs européens et américains surveillent également l’affaire. Il existe de multiples préoccupations concernant la concurrence, car de nombreux régulateurs et entreprises du secteur des jeux craignent que Microsoft ne puisse s’en tirer en rendant certaines franchises exclusives à ses consoles et services cloud. L’une des franchises les plus rentables du monde du jeu – Call of Duty – est au centre des controverses.

Nintendo au centre de la fusion Microsoft + Activision Blizzard

Afin de calmer les choses, MS a signé des accords avec plusieurs entreprises de l’industrie du jeu. L’un des accords les plus notables implique une promesse de 10 ans de Call of Duty pour des entreprises comme NVIDIA et Nintendo. Pour le premier, MS fournirait le jeu en service GeForce Now pendant 10 ans. De même, la société a promis que la franchise serait lancée sur les consoles de Nintendo au cours des dix prochaines années. Désormais, la FTC américaine semble particulièrement intéressée par l’accord qui implique Nintendo. Il demande à MS de fournir plus d’informations à ce sujet.

Le Big N s’implique rapidement dans la fusion. La Federal Trade Commission veut maintenant plus d’informations sur l’accord de licence Call of Duty de 10 ans signé par les deux sociétés. Cependant, le rapport indique que les deux entreprises n’ont pas grand-chose d’autre à révéler à ce sujet pour le moment.

La FTC américaine veut un témoignage en direct sur l’accord « Call of Duty de 10 ans »

Quoi qu’il en soit, la FTC demande à Steve Singer, vice-président des relations avec les éditeurs et les développeurs de Nintendo America, de livrer jusqu’à 7 heures de témoignage à l’avocat chargé des plaintes de la FTC. Le chanteur était le dirigeant de Big N qui a négocié avec MS pour aplanir l’accord de licence de 10 ans de Call of Duty. Il a commencé à prendre effet le 6 décembre 2022, lorsque les deux sociétés ont signé une lettre d’intention concernant l’accord.

Selon le rapport, l’agence souhaite recueillir plus d’informations sur ces offres. Peut-être veut-il aller au-delà de ces documents fournis sous forme écrite et documentée. Il faut aussi un témoignage en direct qui mette Singer à l’honneur. On ne sait toujours pas ce que la FTC prévoit de faire avec les informations particulières de Nintendo.

Il convient de noter que la FTC évalue l’affaire dans son ensemble, en particulier avec les inquiétudes de Sony concernant l’accord. Sony était en colère contre l’offre de 10 ans de COD sur la PlayStation. La société craint une exclusivité future car cette propriété intellectuelle est une source de revenus vitale pour la division PlayStation.

La FTC recueille probablement des informations pour prendre une décision finale dans les semaines à venir. Comme nous vous l’avons dit, alors que Microsoft fait appel de la décision du Royaume-Uni, il devra attendre et accepter les décisions des régulateurs européens et américains.

