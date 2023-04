Le chatbot My AI de Snapchat est nul… Voici pourquoi ?

Le chatbot My AI de Snapchat fait la une des journaux depuis son lancement. L’application de messagerie photo sur les réseaux sociaux a lancé son chatbot la semaine dernière. Cette fonctionnalité étonnante est alimentée par la technologie GPT d’Open AI. L’outil est conçu pour répondre aux messages des utilisateurs comme un ami proche. C’est ainsi que Snapchat le voit, mais il y a un autre côté à l’histoire.

Selon les utilisateurs, My AI ne fait qu’envahir leur vie privée et les gêne lorsqu’ils essaient de discuter avec leurs amis. Les plaintes concernant le chatbot My AI se multiplient. Actuellement, My AI est épinglé en haut des flux de discussion des utilisateurs. Il apparaît même au-dessus des chats épinglés des utilisateurs. Pour supprimer My AI du haut, vous devrez acheter un abonnement mensuel de 3,99 $ à Snapchat +. Il n’y a pas d’autre moyen de supprimer ce chatbot.

Le chatbot My AI de Snapchat reçoit plus de plaintes que jamais !

Dès que Snapchat a publié le chatbot My AI, une tonne de critiques 1 étoile de Snapchat sont apparues. Une chose est claire : la plupart des utilisateurs sont mécontents de ce chatbot IA. Une vidéo TikTok est devenue virale dans laquelle l’utilisateur @fishneck a déclaré :

« Quand mon Snapchat AI pense qu’il a le droit d’être épinglé au-dessus de mon petit ami. »

La légende se lit comme suit : » PLS, COMMENT PUIS-JE M’EN DÉBARQUER ? ». La vidéo de TikToker a plus de 3,7 millions de vues, 510 000 likes et des milliers de commentaires avec des réactions similaires. Un commentaire dit: « Les 4 $ valaient la peine d’être retirés ». Un autre utilisateur dit : « J’ai empêché l’équipe Snapchat de m’envoyer des trucs ; pourquoi voudrais-je ce robot ? »

Il existe d’innombrables autres utilisateurs qui préfèrent quitter la plate-forme plutôt que de payer les frais d’abonnement de 3,99 $ de Snapchat pour masquer le bot AI. Les utilisateurs de Snapchat se sont plaints du nouveau service, la plupart des gens pensant qu’il viole leur vie privée. Un utilisateur a pris à Twitter pour se moquer du chatbot Snapchat My AI.

Le service d’intelligence artificielle de Snapchat a également fait l’objet de nombreuses critiques lorsqu’il a commencé à donner des réponses inappropriées et dangereuses. Dans un communiqué officiel, la plateforme de médias sociaux a déclaré que My AI ne donne des réponses « non conformes » qu’à 0,01 % des utilisateurs. La déclaration indique que la société est consciente du facteur âge de ses utilisateurs et a « travaillé vigoureusement pour améliorer ses réponses aux demandes Snapchatter inappropriées, quel que soit l’âge d’un Snapchatter ».

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine