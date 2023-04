Apple CarPlay est sur le point de perdre un partenaire très important malgré 800 marques de voitures

Apple CarPlay est l’une des applications les plus courantes que vous pouvez trouver dans le système d’infodivertissement de n’importe quelle voiture aujourd’hui. L’application qui a été intégrée pour la première fois dans un véhicule en 2015 a maintenant franchi une étape importante. Apple a en fait créé l’application en 2014 pour intégrer l’expérience iPhone dans les véhicules. Grâce à cette fonctionnalité, les conducteurs peuvent garder leurs mains sur leur iPhone pendant la conduite. Il s’agit d’assurer la sécurité et le confort du conducteur.

Apple CarPlay désormais disponible dans 800 modèles de voitures

Selon une page récemment mise à jour sur le site Web d’Apple, CarPlay est désormais disponible dans plus de 800 modèles de véhicules vendus aux États-Unis. Apple avait précédemment annoncé que la plate-forme logicielle était disponible dans plus de 600 modèles de véhicules. Mais la récente mise à jour comprend de nombreux modèles de véhicules 2023 et 2024.

GM a annoncé son intention de supprimer progressivement CarPlay dans les futurs véhicules électriques. La marque automobile le fait en faveur de sa propre plate-forme logicielle embarquée. Le constructeur automobile multinational développe ce logiciel en collaboration avec Google. L’annonce de GM n’a pas été bien accueillie par ses clients. Cependant, GM redouble d’efforts dans sa décision de construire un système d’exploitation « intégré de manière holistique ». Une expérience de navigation et de recharge bien améliorée pour les futurs propriétaires de VE.

Apple avait précédemment déclaré que 79% des acheteurs américains n’envisageraient qu’un véhicule fonctionnant avec CarPlay. La société a également affirmé que la plate-forme est disponible dans 98 % des véhicules aux États-Unis. « C’est une fonctionnalité incontournable lors de l’achat d’un nouveau véhicule », a déclaré Apple.

Lancement de la prochaine génération d’Apple CarPlay cette année

Apple prévoit de lancer la prochaine génération de CarPlay plus tard cette année. Le nouveau logiciel promet la prise en charge de plusieurs affichages sur le tableau de bord. Nous nous attendons à des améliorations dans des domaines tels que l’intégration du groupe d’instruments, les commandes de climatisation intégrées, une application de radio FM, des widgets, une personnalisation accrue, etc. Les premiers véhicules prenant en charge la nouvelle expérience CarPlay verront le jour plus tard cette année. Il y a plus d’une douzaine de constructeurs automobiles qui se sont engagés à l’offrir.

Dans les nouvelles connexes, le code sur les serveurs d’Apple suggère que le constructeur automobile britannique Lotus envisage de se joindre à nous. Mais Lotus prendra en charge la fonctionnalité de clé de voiture numérique d’Apple dans l’application Wallet. Avec cela, les utilisateurs peuvent déverrouiller, verrouiller et démarrer leurs véhicules avec un iPhone ou une Apple Watch.

La disponibilité de CarPlay dans un nombre croissant de véhicules est une excellente nouvelle pour Apple. En effet, la plate-forme est devenue un incontournable pour de nombreux acheteurs de voitures aux États-Unis. La décision de GM de supprimer progressivement CarPlay dans les futurs véhicules électriques a suscité une certaine controverse.

Apple CarPlay restera populaire avec la prochaine mise à jour

Néanmoins, les plans d’Apple pour la prochaine génération de la plate-forme suggèrent qu’elle restera un choix populaire pour les acheteurs de voitures. Avec plus d’une douzaine de constructeurs automobiles engagés à offrir la nouvelle expérience CarPlay. Il est clair que la plate-forme continuera à jouer un rôle important dans l’expérience en voiture pour de nombreux conducteurs.

