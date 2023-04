Vivo X90 et X90 Pro sont maintenant disponibles en Inde

La série Vivo X90 a fait ses débuts en novembre en Chine. La société a été déployée auprès du public mondial en février, mais l’Inde a été exclue de la fête. L’attente est enfin terminée et les clients indiens peuvent enfin découvrir ces nouvelles bêtes de performance et de photographie. Les mêmes variantes mondiales se dirigent maintenant vers l’Inde. Cela indique qu’il n’y a pas de Vivo X90 Pro + avec le Snapdragon 8 Gen 2, mais les Vivo X90 et X90 Pro sont là pour prouver leur valeur.

Caractéristiques et caractéristiques des Vivo X90 et X90 Pro

Les Vivo X90 et X90 Pro intègrent le même SoC MediaTek Dimensity 9200. Sur le papier, il ressemble beaucoup au Snapdragon 8 Gen 2, mais sur le marché phare, il y a toujours une préférence pour les CPU Qualcomm. Voyons comment ces produits phares se comporteront en Inde. Les deux produits phares contiennent le même écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2 800 x 1 260 pixels. Les deux ont un scanner d’empreintes digitales en dessous, mais ce n’est pas la même technologie ultrasonique que celle de la série Vivo X80. Quoi qu’il en soit, cela devrait être rapide pour la plupart des utilisateurs.

La vanille apporte une batterie de 4 810 mAh avec une charge rapide de 120 W. En termes d’optique, il contient un appareil photo principal de 50 MP avec OIS, un téléobjectif de 12 MP, un Ultrawide de 12 MP et un selfie de 32 MP. Évidemment, nous avons des ajustements ZEISS et un portefeuille de fonctionnalités logicielles passionnantes pour améliorer la photographie. Le Vivo X90 Pro dispose d’un système de caméra distinct qui le distingue. Il dispose d’un capteur Sony IMX989 de 1 pouce de 50 MP, d’un téléobjectif de 50 MP et d’une unité ultra large de 12 MP. Les mêmes fonctionnalités ZEISS sont disponibles ici.

Le Vivo X90 Pro est alimenté par une batterie légèrement plus grande de 4 870 mAh avec une charge de 120 W et une charge sans fil de 50 W. Le Pro a également un indice IP68, tandis que le X90 a « juste » IP64. Les deux téléphones sont livrés avec le même logiciel Funtouch OS 13 basé sur Android 13.

Prix ​​et disponibilité

Le Vivo X90 Pro se vend en une seule variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone Legendary Black se vend au prix de 84 899 INR (1 035 $). C’est assez cher et nous sommes curieux de voir si le téléphone s’avérera une option valable par rapport aux produits phares de Snapdragon 8 Gen 2. Le Vivo X90 est proposé dans les options de couleur Asteroid Black et Breeze Blue. Il a des options avec 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go au prix de 59 999 INR (730 $) et 63 999 INR (780 $), respectivement.

Les ventes ouvertes débuteront le 5 mai et les téléphones sont disponibles via le site Web officiel de Vivo, Flipkart, et certains stores de détail. Nous avons passé en revue le Vivo X90 Pro et vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet ici.

