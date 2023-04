Voici pourquoi les processeurs de bureau Meteor Lake d’Intel pourraient être une grande déception

La vue d’ensemble: après avoir lancé sa gamme «Raptor Lake» de 13e génération l’année dernière, Intel devrait publier son Raptor Lake Refresh plus tard en 2022 avant de déployer les puces «Meteor Lake» en 2024. Cependant, une nouvelle fuite sur le prochain d’Intel La gamme de processeurs -gen est sûre de décevoir au moins certaines personnes.

Selon une slide téléchargée sur Twitter par le pronostiqueur prolifique @SquashBionic, la gamme Meteor Lake-S ne pourrait avoir que des processeurs d’entrée de gamme et de milieu de gamme évalués pour 35W et 65W. La slide, qui ferait partie d’un document de présentation officiel d’Intel, suggère que la gamme Meteor Lake-S comprendra des puces Core i3 et Core i5 pour les ordinateurs de bureau grand public, tandis que les personnes à la recherche de puces Core i7 et i9 haut de gamme avec jusqu’à à 125W TDP devront regarder les gammes Raptor Lake Refresh ou Arrow Lake-S.

La slide montre également que Meteor Lake-S et Arrow Lake-S partageront le Socket V1 d’Intel pour les processeurs LGA1851 et la plate-forme de chipset de la série 800, tandis que le Raptor Lake-S aura le Socket V0 pour les processeurs LGA 1700 et sera compatible avec Intel. Jeu de puces de la série 600/700. Cependant, il y aura au moins une différence majeure entre Meteor Lake-S et Arrow Lake-S : ce dernier permettra apparemment des modules de régulation de tension plus avancés pour des performances améliorées.

Il n’y a plus de nouvelles informations à signaler, mais des fuites antérieures ont révélé plusieurs détails sur la famille Meteor Lake. Le processeur de bureau haut de gamme Meteor Lake devrait avoir jusqu’à 22 cœurs et 28 threads, ce qui est moins que les 24 cœurs et 32 ​​threads du Core i9-13900K (Raptor Lake). Du côté des ordinateurs portables, la puce haut de gamme Meteor Lake aurait 14 cœurs, dont 6 cœurs de performance et 8 cœurs d’efficacité.

Pendant ce temps, un document interne d’Intel récemment divulgué a apparemment confirmé des rumeurs de longue date selon lesquelles Meteor Lake serait commercialisé en tant que gamme de processeurs Core de 14e génération d’Intel. Les spéculations en ligne suggèrent également que le Raptor Lake Refresh aura la marque Core de 13e génération comme le Raptor Lake original, tandis que Arrow Lake sera désigné comme la famille Core de 15e génération.

La plupart des détails sur les prochaines gammes de processeurs d’Intel restent pour l’instant un mystère, y compris leurs dates de lancement. Cependant, nous en saurons probablement plus à ce sujet dans les semaines et les mois à venir. Quoi qu’il en soit, la fuite susmentionnée provient d’une source non officielle, alors prenez-la avec des pincettes jusqu’à ce qu’elle soit confirmée par Intel.



