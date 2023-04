La plupart des gens ne veulent pas qu’une IA d’entreprise embauche, licencie ou promeuve

Une patate chaude : Non seulement l’IA pourrait prendre votre travail, mais elle pourrait aussi décider si vous en obtenez un autre. De plus en plus d’entreprises utilisent la technologie pour l’embauche et d’autres décisions en milieu de travail, mais près des deux tiers des Américains ne voudraient pas postuler pour un poste chez un employeur qui utilise l’IA pour faire des choix d’embauche. Et encore plus sont opposés à ce que l’IA prenne la décision finale d’embauche.

La récente ascension fulgurante des IA génératives telles que ChatGPT semble devoir révolutionner le paysage technologique. Mais malgré tout le bien qu’elle peut apporter, l’automatisation se fait toujours au détriment des emplois. Une étude de la banque Goldman Sachs affirme que ces systèmes pourraient remplacer un quart des tâches aux États-Unis et en Europe, soit l’équivalent de 300 millions d’emplois.

Les entreprises n’utilisent pas seulement l’IA pour remplacer les travailleurs humains – comme l’ont découvert les créatifs d’une entreprise – elle est également largement utilisée pour le recrutement et à d’autres fins liées aux RH.

Mais, tout comme parler à quelqu’un qui utilise l’IA générative, la plupart des gens ne veulent pas qu’une intelligence artificielle fasse partie du processus d’embauche. Une étude récente de Pew Research qui a interrogé 11 004 Américains a révélé que 66 % ne voudraient pas postuler pour un emploi auprès d’un employeur qui se livre à cette pratique. Seuls 32% ont déclaré qu’ils postuleraient, tandis que les autres n’étaient pas sûrs. Encore plus de participants, 71%, étaient opposés à ce que l’IA prenne la décision finale d’embauche.

Comme c’est généralement le cas lorsque les entreprises commencent à intégrer l’IA dans leur flux de travail, la plupart affirment que l’utiliser dans le processus d’embauche accélère tout, comme la sélection et le contact des candidats, donnant aux travailleurs humains des RH – ceux qui n’ont pas été remplacés – plus de temps pour d’autres Tâches.

Ailleurs dans l’enquête, 62 % des personnes pensent que l’IA aura un impact majeur sur les travailleurs au cours des 20 prochaines années, mais seulement 28 % pensent qu’elle les affectera personnellement. De plus, seulement 13 % pensent que l’IA aidera plus que blessera les travailleurs, tandis que 32 % pensent qu’elle blessera et aidera également, et 32 ​​% disent qu’elle blessera plus qu’elle n’aidera.

En examinant comment l’IA peut être utilisée pour le suivi et les évaluations et la reconnaissance faciale, les deux seuls domaines dans lesquels les gens étaient favorables à son utilisation étaient la surveillance du comportement de conduite des travailleurs lorsqu’ils effectuent des déplacements pour l’entreprise (43 % en faveur) et le suivi automatique de la assiduité des employés (45 % favorables).

Les résultats montrent que la plupart des participants sont contre les employeurs qui utilisent l’IA, en particulier lorsqu’elle est utilisée pour décider qui est embauché, licencié ou promu. L’une des craintes des gens est que l’IA puisse être biaisée, ce que nous avons déjà vu.

« L’IA, telle qu’elle est généralement appliquée aujourd’hui, recherche des mots ou des qualifications spécifiques qui manquent souvent l’image dans son ensemble », a déclaré un répondant à Pew. L’IA peut également permettre « aux biais structurels basés sur la race ou le statut socio-économique de persister sans être contestés », a-t-il ajouté.

D’autres ont souligné que l’IA ne prendrait pas en compte les facteurs qui n’apparaissent pas sur une demande d’emploi.

À l’inverse, la minorité qui a favorisé l’IA a déclaré qu’elle n’aurait pas les préjugés trouvés chez certains humains, comme l’âgisme, et qu’elle pourrait regarder au-delà des antécédents de travail non traditionnels.

