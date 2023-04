Slack lance « canvas » en tant que nouveau hub pour « créer, organiser et partager des informations essentielles »

Suite au lancement de sa nouvelle API hier, Slack a annoncé qu’il commençait à déployer une nouvelle fonctionnalité destinée aux utilisateurs appelée « canvases » pour résoudre le problème de « gérer, trouver et partager les connaissances et les ressources d’équipe ».

Slack dit que l’objectif des nouvelles toiles est de « capturer et conserver des connaissances pour tout et n’importe quoi ».

Si Slack est l’endroit où le travail se déroule, le canevas est l’endroit où les connaissances sont créées et partagées entre les équipes. Les canevas améliorent la collaboration en temps réel que vous avez dans les canaux en offrant un espace permanent pour organiser et partager des informations de toutes sortes. C’est une nouvelle façon de travailler qui aidera les équipes à passer moins de temps à rechercher des informations et plus de temps à faire avancer le travail.

Les canevas fonctionnent avec n’importe quoi « du texte et des fichiers aux applications et aux médias riches » et pour l’interface utilisateur, Slack dit « tout est capturé dans une seule vue ». Slack souligne également qu’avec son API de nouvelle génération, « vous pouvez même intégrer des flux de travail sans code ».

Voici quelques-uns des cas d’utilisation des canevas proposés par Slack :

✅ Suivre les éléments d’action

???? Enregistrez les notes de réunion

????Partagez des liens et des ressources pertinents

❓Créez un aperçu de la chaîne avec des FAQ

????‍????Énumérez les principales parties prenantes de la conversation et leurs responsabilités

Voici un aperçu de la nouvelle fonctionnalité en action :

Quand les toiles sont-elles disponibles ?

Slack indique que les toiles arrivent aux premiers utilisateurs à partir d’aujourd’hui et « seront disponibles pour tous les utilisateurs de Slack dans les mois à venir ».

Les utilisateurs de Slack avec des comptes gratuits verront des canevas dans les canaux et les DM, et ceux qui ont des plans payants auront « à la fois des canevas autonomes et des canevas qui existent dans le cadre des canaux et des DM ».

Consultez le blog et le centre d’aide de Slack pour plus de détails.

