L’application Apple Music Preview pour Windows ajoute des paroles, des commandes de touches multimédias et plus encore

Apple déploie aujourd’hui un ensemble de mises à jour de ses applications Windows, notamment Apple Music, Apple Devices et Apple TV. Ces applications, qui sont désignées comme applications « Preview » par Apple, permettent aux utilisateurs Windows d’accéder au contenu Apple Music et Apple TV et de gérer leurs appareils Apple.

La mise à jour d’aujourd’hui pour Apple Music, en particulier, comprend une poignée de nouvelles fonctionnalités et de correctifs notables…

Apple a publié pour la première fois les applications bêta Apple Music, Apple Devices et Apple TV pour Windows en janvier. Depuis lors, les utilisateurs de Windows ont pu télécharger les applications depuis le Microsoft Store pour les tester et faire part de leurs commentaires à Apple.

Apple ne fournit pas de notes de publication pour les mises à jour de ces applications Windows, mais les utilisateurs de Reddit ont compilé un aperçu de certaines des modifications les plus notables incluses dans les versions d’aujourd’hui. Un utilisateur de Reddit, qui a décrit aujourd’hui la mise à jour de l’application Apple Music comme une « énorme mise à jour », met en évidence trois changements majeurs :

Le saut à 0:15 lors de la lecture sans perte / haute résolution sans perte a maintenant disparu. Il joue en douceur maintenant.

Les commandes multimédias Windows et les raccourcis clavier fonctionnent désormais.

Lorsque vous cliquez sur une chanson dans un album, il jouera désormais la chanson suivante en cliquant sur le bouton >>, au lieu d’une chanson aléatoire dans le cadre d’une lecture continue. Lorsque l’album est terminé, il lit les chansons associées via une lecture continue.

La mise à jour d’Apple Music inclut également la prise en charge de l’affichage des paroles, une fonctionnalité qui manquait auparavant pour l’application Windows, bien qu’elle soit disponible via Apple Music sur le Web. Malheureusement, Apple Music sur Windows ne prend toujours pas en charge les paroles en direct, donc l’implémentation n’est pour l’instant qu’une interface statique.

Étant donné que celles-ci sont toujours étiquetées comme applications « Preview » par Apple, des bugs et des problèmes de performances sont à prévoir. Par exemple, les utilisateurs de Reddit indiquent que la mise à jour Apple Music d’aujourd’hui ne corrige pas les bugs de longue date et les fonctionnalités manquantes pour des choses comme l’édition de métadonnées, les plantages aléatoires et la modification des sources de sortie audio via Windows lui-même.

On ne sait pas quand Apple déplacera ces applications vers des versions « stables » et supprimera le descripteur « Aperçu ». En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement les aperçus depuis le Windows Store.

Les trois applications nécessitent un PC exécutant Windows 11. Remarquez-vous autre chose de nouveau dans les mises à jour d’aujourd’hui ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

