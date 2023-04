Breaking Boundaries: Découvrez le Mavic 3 Pro de DJI et son système triple caméra qui change la donne

Aujourd’hui, DJI a dévoilé son dernier drone grand public phare baptisé Mavic 3 Pro. L’argument de vente de ce dernier est la première triple caméra de l’industrie.

Caméra DJI Mavic 3 Pro

Le triple réseau de caméras du DJI Mavic 3 Pro se compose du même appareil photo Hasselblad Micro Four Thirds 24 mm que le Mavic 3 standard. De plus, il existe de nouveaux téléobjectifs moyens et améliorés avec des distances focales de 70 mm et 166 mm.

Comme le Mavic 3 classique, l’appareil photo principal utilise le capteur CMOS 20MP. Il dispose également d’un objectif équivalent 24 mm avec une plage d’ouverture de f/2.8-11. La plage dynamique de la caméra est de 12,8 arrêts. Ce que nous aimons le plus, c’est la correction des couleurs dès la sortie de l’appareil photo. Grâce à cela, les utilisateurs ne perdront pas leur temps à creuser dans les paramètres ou le post-traitement.

L’appareil photo principal peut filmer des vidéos ProRes jusqu’à 5,1K (5120 x 2700) et des images RAW 12 bits. Dans le même temps, le drone peut enregistrer des vidéos DCI 4K et 4K jusqu’à 60 ips pour une lecture à vitesse normale et 120 ips pour une lecture à vitesse lente.

Capteurs secondaires

Comme dit, il y a aussi une nouvelle caméra mi-téléobjectif. Ce dernier prend en charge le zoom optique 3x et utilise un capteur d’image CMOS de type 1 (1/1,3 pouce). Il peut capturer des vidéos 4K jusqu’à 60 images par seconde et des images de 12 à 48 mégapixels. Nous devons mentionner que la caméra prend également en charge le nouveau paramètre de couleur D-Log M.

Si vous vous souvenez, le téléobjectif du Mavic 3 avait un objectif équivalent de 162 mm avec une ouverture f/4,4. Le nouveau téléobjectif de 166 mm sur le Pro a une fréquence d’images vidéo améliorée et une ouverture f/3.4 plus rapide. Le Mavic 3 Pro capture des séquences 4K/60p, par rapport à l’enregistrement 4K jusqu’à 50 ips du Mavic 3. Cependant, les deux drones prennent toujours en charge la capture d’image 12MP et le zoom numérique jusqu’à 28x.

La société a ajouté un stockage intégré de 1 To. C’est tout à fait logique – plus la qualité est élevée, plus elle prend de place.

Pour en revenir à l’un des points forts de ce drone, un milliard de couleurs peuvent être capturées avec la nouvelle option de couleur D-Log M 10 bits. DJI affirme que la caméra « offre des dégradés de couleurs naturels avec des détails subtils pour une expérience visuelle à spectre complet, même dans des scénarios à contraste élevé comme les levers et couchers de soleil ». De plus, D-Log M rend l’étalonnage des couleurs moins difficile, ce qui se traduit par une approche plus efficace et plus simple de la post-production.

Endurance et autres caractéristiques

Eh bien, bien que la caractéristique clé du DJI Mavic 3 Pro soit son appareil photo, la batterie est une autre caractéristique importante. Cette fois, le drone offre jusqu’à 43 minutes d’autonomie de vol. Par ailleurs, il dispose d’une détection d’obstacles omnidirectionnelle et d’un système avancé d’assistance au pilote (5.0). Grâce aux huit capteurs de vision grand angle ainsi qu’au puissant moteur de calcul de vision, il assure un vol en toute sécurité.

Avec une multitude de paramètres intelligents, le DJI Mavic 3 Pro est facile à utiliser pour les débutants et les fans de drones expérimentés. Les utilisateurs de téléobjectif moyen et d’appareil photo Hasselblad peuvent automatiquement sélectionner et suivre un sujet dans plusieurs directions grâce à FocusTrack. Vous pouvez activer MasterShots d’un simple balayage, permettant au drone de capturer, éditer et améliorer automatiquement la vidéo cinématographique avec des bandes sonores.

Le Mavic 3 Pro prend en charge le Wi-Fi 6 pour envoyer des fichiers vidéo et image jusqu’à 80 Mo par seconde vers un smartphone connecté. De plus, vous pouvez prévisualiser la vidéo Mavic 3 Pro sans la transférer. Dans l’application LightCut, vous pouvez également éditer une vidéo à l’aide du mode d’édition en un clic alimenté par l’IA.

Prix ​​et disponibilité

En termes de prix, le Mavic 3 Pro est un peu plus cher que le Mavic 3, qui commence à 2 049 $. Le DJI RC et le Mavic 3 Pro coûtent ensemble 2 199 $, tandis que le forfait Fly More coûte 2 999 $. Ce dernier comprend le DJI RC, trois batteries de vol intelligentes, un concentrateur de charge, un sac de transport et une paire de filtres ND. La même chose coûte 3 889 $ lorsqu’elle est utilisée avec la télécommande premium DJI RC Pro (celle avec l’écran) et 4 799 $ lorsqu’elle est utilisée avec le Mavic 3 Pro Cine Premium Combo (avec ces derniers accessoires). Les commandes sont maintenant ouvertes et les livraisons débuteront en mai.

