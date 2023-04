La base d’utilisateurs de Spotify passe à 515 millions d’auditeurs, mais les pertes financières persistent

En bref : Spotify vient de réaliser son meilleur premier trimestre depuis son introduction en bourse en 2018. La base d’utilisateurs globale du géant du streaming a augmenté de 22 % d’une année sur l’autre pour atteindre 515 millions d’auditeurs. Parmi eux, 210 millions – soit environ 41 % – sont des abonnés premium (payants), soit une augmentation de 15 % par rapport à la même période l’an dernier.

Le chiffre d’affaires total pour le trimestre a atteint 3,04 milliards d’euros (3,3 milliards de dollars), soit une augmentation de 14 % en glissement annuel mais une baisse de 4 % d’un trimestre à l’autre. Spotify a enregistré une perte nette de 225 millions d’euros, soit 1,16 € par action, pour le trimestre, contre un bénéfice de 131 millions d’euros / 0,68 € par action un an plus tôt.

Les quatre premiers mois de 2023 ont été chargés pour le streamer audio suédois. En janvier, l’entreprise a annoncé qu’elle ferait ses adieux à environ 6 % de ses effectifs, soit environ 600 employés. Les licenciements, qui ne visaient aucun département en particulier, ont été rendus nécessaires par des dépenses excessives pendant la pandémie. L’entreprise a également profité de cette occasion pour changer de direction au sommet de l’échelle, et un cadre de longue date a démissionné.

Un mois plus tard, Spotify a sauté dans le train de l’intelligence artificielle avec une nouvelle fonctionnalité DJ alimentée par l’IA conçue pour améliorer les recommandations. Et le mois dernier, Spotify a finalisé un accord pour distribuer les podcasts NRP sur sa plateforme.

Le service HiFi tant attendu de la société aurait été prêt et en attente de lancement depuis plus d’un an, mais Spotify a été contraint de suspendre le déploiement prévu lorsque la concurrence a commencé à offrir sans perte à ses abonnés sans frais supplémentaires. Il semble clair que Spotify veut faire de la HiFi un avantage payant, mais ils n’ont pas tout à fait trouvé la meilleure approche compte tenu de l’état actuel de l’industrie et de la concurrence.

Dans la perspective du deuxième trimestre, Spotify a déclaré qu’il prévoyait de terminer la période de trois mois se terminant le 30 juin avec 530 millions d’utilisateurs actifs mensuels au total, dont 217 millions d’abonnés premium. Le chiffre d’affaires, quant à lui, devrait être plus proche de 3,2 milliards d’euros.

