Vous ne voudrez peut-être pas obtenir le modèle de base Samsung Galaxy S24 sur les modèles Ultra / Plus

Ainsi, les fuites concernant le prochain chipset Samsung Exynos 2400 sont sorties à gauche et à droite. Et d’après toutes les informations qu’ils partagent, il semble que Samsung pourrait en fait revenir à Exynos avec sa série Galaxy S24. Et après avoir exécuté Snapdragon 8 Gen 2 exclusivement dans toutes les régions, les fans sont moins susceptibles de bien accepter ce changement.

Mais la bonne nouvelle est que le Samsung Galaxy S24 emballé avec Exynos 2400 pourrait ne pas être une course à part entière. Au lieu de cela, Samsung le limiterait à un pour tester les eaux. Et comme le titre l’indique, le modèle de base pourrait être celui à venir avec l’Exynos 2400 au lieu du Snapdragon 8 Gen 3.

Essai limité du Galaxy S24 avec Exynos 2400

Fondamentalement, Samsung emballera le modèle de base de la série Galaxy S24 avec Exynos 2400 dans certaines régions. D’autre part, les modèles Ultra et Plus comprendront le Snapdragon 8 Gen 3 sur tous les marchés. Il est important de noter que Samsung peut choisir les régions de variantes Exynos en fonction de son rapport de vente.

Autrement dit, le mode de base du Galaxy S24 viendra avec Exynos 2400 dans les domaines où les téléphones Galaxy fonctionnent le mieux en termes de ventes. Sur cette note, les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23 Ultra se sont vendus le plus haut, tandis que la variante Plus a enregistré de très mauvaises performances.

Ainsi, les chances que le Galaxy S24 Plus vienne avec Exynos 2400 sont très faibles. Samsung voudrait s’assurer qu’il a tout ce qu’il faut pour attirer les acheteurs. D’autre part, Samsung prévoit de montrer les performances de l’Exynos 2400 par rapport à la concurrence avec le modèle de base. Selon la sourcela firme sud-coréenne veut aussi montrer qu’elle a réparé l’équipe Exynos et sa fonderie.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine