Google Play Store offrira bientôt une solution rapide pour les applications en panne

Vous savez peut-être déjà que Google Play Store fait partie intégrante de l’expérience Android. Et Google lui propose régulièrement de meilleures fonctionnalités et des correctifs de sécurité pour vous assurer d’obtenir la meilleure expérience possible avec votre téléphone. Maintenant, même si vous n’avez pas consulté les journaux des modifications du hub d’applications auparavant, vous devriez consulter celui de novembre 2022.

Ce journal des modifications de mise à jour spécifique de Google Play Store a discuté d’une nouvelle invite qui arrive sur le marché des applications. Cette invite demandera aux utilisateurs de mettre à jour les applications qui se bloquent à plusieurs reprises sur l’appareil lorsqu’une mise à jour est disponible. Cela finira par résoudre les plantages et vous offrira une expérience globale plus fluide.

Quand le correctif de plantage de l’application de la fonctionnalité Google Play Store arrive-t-il ?

Ainsi, cela fait des mois que le changelog a parlé de la toute nouvelle fonctionnalité Google Play Store. Eh bien, sur son blog de développeur Android, la société a annoncé qu’elle était sur le point de lancer la fonctionnalité. Et avec la fonctionnalité, Google prendra la responsabilité d’offrir un remède rapide aux applications qui plantent et qui se ferment de force.

La grande partie est que les développeurs d’applications n’auront pas besoin de faire grand-chose pour que leurs applications prennent en charge cette fonctionnalité Google Play Store. Google indique que ses systèmes activeront automatiquement l’invite sur les applications. Mais à quoi ressemblera l’invite ? Il vous indiquera qu’une mise à jour est disponible pour corriger les plantages auxquels vous êtes confronté avec des applications particulières.

Une autre grande chose à propos de la fonctionnalité est qu’elle sera disponible pour les tablettes et les téléphones qui exécutent Android 7.0 et supérieur. Et comme la nouvelle invite sera générée par Google Play Store, elle peut apparaître sur l’appareil même lorsque l’application à laquelle elle se réfère continue de planter pendant que le message apparaît.

Cela dit, Google n’a fourni aucun calendrier précis pour le déploiement. Mais on s’attend à le voir bientôt.

