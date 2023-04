Vous êtes coincé avec l’ennuyeux Snapchat My AI si vous ne payez pas !

Lorsque Snapchat My AI est sorti, c’était une fonctionnalité exclusive pour les utilisateurs premium de la plateforme. Mais la semaine dernière, Snapchat a étendu la disponibilité de son assistant My AI à tous les utilisateurs de l’application. Cependant, tout le monde n’est pas content du changement. C’est parce que Snapchat épingle automatiquement le chatbot « Mon IA » en haut du fil de discussion.

Cela indique que vous verrez Snapchat My AI toujours en haut, même si vous n’interagissez pas avec lui. Et le plus gros revers est que Snapchat n’a officiellement offert aucune indication sur la façon de supprimer le chatbot AI du fil de discussion. Tous ces éléments finissent par bombarder l’application d’avis 1 étoile dans les stores d’applications.

De quoi parle Snapchat My AI

À la base, Snpachat My AI s’appuie sur la technologie ChatGPT d’OpenAI. Snapchat l’a présenté pour la première fois en février. Mais comme mentionné précédemment, la fonctionnalité était exclusive aux abonnés Snapchat Plus. La semaine dernière, Snapchat a partagé ses plans pour étendre la fonctionnalité et la rendre disponible à tous les utilisateurs de la plate-forme.

Parallèlement à cela, Snapchat a partagé qu’il y aura une poignée de nouvelles mises à jour dans l’application. À ce stade, Snapchat My AI peut faire beaucoup de choses, y compris donner des réponses à des questions triviales, vous donner des recommandations de voyage, offrir des conseils d’achat, suggérer des recettes et bien d’autres.

Plus important encore, Snapchat a intégré My AI de telle manière qu’il semble que vous parliez avec un véritable ami Snapchat. Cela vise à améliorer votre expérience avec l’IA et à faire en sorte que les conversations se déroulent naturellement.

75% des notes laissées dans la liste de l’App Store sont 1 étoile

Ainsi, lorsque Snapchat a commencé à déployer My AI sur la plate-forme, de nombreux utilisateurs étaient frustrés par la façon dont Snapchat avait décidé de l’implémenter. C’est-à-dire que Mon IA est automatiquement épinglée en haut du fil de discussion, qui restera avant tout vos conversations avec vos vrais amis.

Selon TechCrunch, les utilisateurs de Snapchat sont tellement frustrés par le problème qu’ils bombardent l’App Store avec des critiques à une étoile. Le rapport indique que la note moyenne de Snapchat dans l’App Store au cours de la semaine dernière n’est que de 1,67 étoiles. Pour être exact, 75% de tous les avis que les utilisateurs ont publiés la semaine dernière étaient des avis à une étoile.

Certains utilisateurs de Snapchat ont également adressé leurs plaintes à Twitter, TikTok et Instagram. Et ce qui alimente davantage leur rage, c’est que Snapchat n’offrait aucun contrôle sur My AI à ses utilisateurs. Cela indique que les utilisateurs ne peuvent pas le supprimer, le bloquer ou le masquer de leur liste de discussion. Ils ne peuvent même pas déplacer le chat plus bas dans la liste car il est automatiquement épinglé en haut.

Comment supprimer Snapchat My AI de votre application Snapchat

Si vous n’avez pas d’abonnement Snapchat Plus, vous ne pouvez pas supprimer Snapchat My AI de votre liste de discussion. Oui, vous devez payer pour supprimer une fonctionnalité dont vous ne voulez pas. Comme le dit Snapchat, « les abonnés Snapchat + reçoivent un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités de My AI et ont la possibilité de désépingler ou de supprimer My AI de leur flux de chat. »

Vous avez déjà Snapchat Plus ? Dans ce cas, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Obtenez l’écran de chat en ouvrant l’application et en glissant directement depuis l’écran de l’appareil photo Appuyez et maintenez le chat My AI Sélectionnez « Paramètres de chat » Appuyez sur « Effacer du fil de discussion »

En dehors de cela, il n’y a aucun moyen de retirer le chatbot AI de votre flux de discussion. Et Snapchat n’a pas encore commenté le contrecoup. Il n’y a aucune indication concernant l’offre d’un moyen simple de le supprimer de la liste de discussion non plus. Ainsi, si vous n’avez pas d’abonnement Snapchat Plus, vous êtes bloqué avec le bot ChatGPT pour une durée indéterminée.

