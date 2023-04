Microsoft est obligé de dégrouper les équipes d’Office

Les préoccupations réglementaires de l’UE ont maintenant contraint Microsoft à dissocier Teams d’Office. La société avait auparavant regroupé son service de collaboration à distance avec la suite Microsoft Office pour concurrencer Slack. Le Financial Times rapporte que Microsoft tente d’ouvrir l’enquête antitrust officielle de l’UE. L’entreprise fait face à ses plus grandes préoccupations réglementaires depuis plus d’une décennie.

Microsoft a regroupé Teams avec Microsoft Office Suite dans le but d’amener plus d’utilisateurs sur la plate-forme. C’est une excellente décision pour Microsoft, mais cela tue une bonne expérience utilisateur. Lorsque les utilisateurs téléchargent la suite Microsoft Office, ils devront acheter Teams pour que les choses continuent.

Avec ce déménagement, les entreprises et les particuliers pourront acheter Office sans Teams. Ils auront également la possibilité d’acheter Microsoft Teams avec Office. Cependant, nous ne savons pas comment cela fonctionnera car la société est toujours en pourparlers avec les régulateurs de l’UE. De plus, nous n’avons aucune idée si l’accord fonctionnera.

Microsoft dégroupe les équipes du bureau alors que les pourparlers avec les régulateurs de l’UE se poursuivent…

Microsoft travaille depuis un certain temps à concurrencer le Slack. Sans oublier que Salesforce possède désormais Slack. En 2020, une plainte réglementaire de l’UE a été déposée pour forcer Microsoft à vendre Teams séparément de la suite Office. À cette époque, l’avocat général de Slack a déclaré :

« Nous demandons à l’UE d’être un arbitre neutre, d’examiner les faits et de faire respecter la loi. »

Microsoft fait maintenant face à son premier cas réglementaire en une décennie. La société a conclu un accord avec la Commission européenne en 2009, dans lequel elle s’engageait à offrir à ses clients européens un choix de navigateurs Web. Plus tard en 2013, la société a été condamnée à une amende de 561 millions d’euros pour ne pas avoir respecté les règles de règlement.

Dans tout cela, la société a été chaleureuse dans sa réponse. Microsoft dit,

« Nous sommes conscients de nos obligations dans l’UE en tant que grande entreprise technologique. Nous continuons de coopérer avec la Commission dans son enquête et sommes ouverts à des solutions pratiques qui répondent à ses préoccupations et servent bien les clients. »

