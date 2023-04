Intel travaille sur un cache L4 pour Meteor Lake qui fera exploser Windows 11

Les processeurs Intel de 14e génération, connus sous le nom de Meteor Lake. Ils promettent d’être une révolution sur le marché des puces informatiques. Pas seulement à cause de sa conception hybride de cœurs hautes et basses performances. Aussi pour son architecture en mosaïque qui combine différentes technologies de fabrication. Mais il y a une autre fonctionnalité qui pourrait faire la différence : le cache L4.

Le cache L4 est un type de mémoire qui se situe entre le cache L3 et la RAM. Servant à stocker des données et des instructions fréquemment utilisées par le processeur. Cela réduit la latence et améliore les performances en évitant l’accès à la mémoire principale plus lente.

Intel utilisait déjà un cache L4 dans certains de ses processeurs de plate-forme Broadwell, en 2014. Il s’agissait d’une eDRAM (mémoire intégrée dynamique) qui était ajoutée à la puce et offrait 64 ou 128 Mo de capacité. Cependant, cette solution avait un coût élevé et des temps d’accès relativement élevés, c’est pourquoi Intel l’a abandonnée dans les générations suivantes.

Quoi de neuf avec la cache Meteor Lake L4 ?

Selon de récentes notes de mise à jour Linux, Intel a confirmé que ses futurs processeurs Meteor Lake seront dotés d’un cache L4 appelé ADM (Adamantine). Ce cache fera partie de la tuile de base, c’est-à-dire du module qui rejoint le reste des tuiles qui composent le processeur : les cœurs CPU, le SoC, le GPU et les E/S.

L’avantage de cette disposition est que le cache L4 peut être rapidement accessible par chaque tuile, ce qui pourrait augmenter considérablement les performances. De plus, Intel affirme que le cache L4 sera beaucoup plus rapide que le cache L3 traditionnel, avec des tailles allant de 128 à 512 Mo.

Une autre fonctionnalité intéressante est que le cache L4 conservera les données au redémarrage, ce qui contribuera à améliorer les temps de chargement et à économiser les cycles du processeur. Cela pourrait être utile pour des cas d’utilisation comme le démarrage rapide de Windows, Linux ou Chrome OS, ou pour des appareils modernes comme les voitures intelligentes ou les robots domestiques et industriels.

Le cache L4 de Meteor Lake ne sera pas accessible au GPU intégré (tGPU), qui aura sa propre mémoire dédiée. C’est un changement par rapport aux générations précédentes où le GPU partageait le cache L3 avec le CPU. De cette manière, les interférences entre les deux composants sont évitées et l’utilisation de la mémoire est optimisée.

Les processeurs Intel Meteor Lake sont attendus fin 2023 ou début 2024 et seront destinés à la fois aux ordinateurs portables et aux ordinateurs de bureau. Ils seront basés sur un processus de fabrication mixte qui combinera le 7 nm d’Intel avec le 3 nm de TSMC. De plus, ils intégreront les cœurs Redwood Cove et Crestmont, ainsi qu’un GPU Xe Gen 12.7 avec jusqu’à 64 unités d’exécution.

