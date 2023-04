4DDiG : une solution efficace pour récupérer vos données perdues

Avez-vous déjà accidentellement supprimé un fichier important et l’avez-vous regretté plus tard ? Ou avez-vous perdu vos données en raison d’un plantage du système, d’une attaque de virus ou d’un formatage de disque ? Si tel est le cas, vous savez à quel point il peut être frustrant de perdre vos fichiers et de ne pas pouvoir les récupérer.

Heureusement, il existe un outil qui peut vous aider à récupérer vos données perdues rapidement et facilement : 4DDiG. C’est un logiciel de récupération de données qui peut restaurer n’importe quel type de fichier à partir de n’importe quel périphérique de stockage interne ou externe. Que vous ayez perdu des photos, des vidéos, des documents, des emails ou de la musique, 4DDiG peut les récupérer en quelques clics.

Qu’est-ce que 4DDiG et comment ça marche ?

4DDiG est un logiciel de récupération de données développé par Tenorshare, une entreprise leader dans le domaine de la réparation et de la récupération d’appareils. 4DDiG peut récupérer plus de 1000 types de fichiers à partir de n’importe quel périphérique de stockage prenant en charge les formats NTFS, exFAT et FAT.

Cette application fonctionne en analysant l’appareil sélectionné pour les fichiers perdus et en les affichant dans un aperçu. Vous pouvez choisir les fichiers que vous souhaitez récupérer et les enregistrer dans un emplacement différent. Vous pouvez également filtrer les fichiers par type, date ou nom pour faciliter la recherche.

L’application 4DDiG dispose de deux modes de scan : rapide et profond. Le mode rapide est moins approfondi, tandis que le mode profond est plus lent, mais plus complet. Vous pouvez mettre en pause ou reprendre l’analyse à tout moment à votre convenance.

4DDiG est compatible avec Windows 11, 10, 8.1, 8 et 7 et avec macOS 10.10 et supérieur. De plus, nous l’avons testé sur Windows sur ARM et cela fonctionne très bien. Vous pouvez le télécharger gratuitement et analyser vos appareils sans limite. Cependant, pour récupérer les fichiers, vous devez acheter une licence qui peut être mensuelle, annuelle ou à vie.

Quels sont les avantages de 4DDiG ?

4DDiG présente plusieurs avantages qui en font un excellent choix pour la récupération de données. Certaines d’entre elles sont:

– Il est facile à utiliser : son interface est intuitive et simple. Il vous suffit de sélectionner l’appareil, de lancer l’analyse et de choisir les fichiers que vous souhaitez récupérer.

– C’est efficace : vous pouvez récupérer n’importe quel type de fichier perdu pour n’importe quelle raison. Que vous ayez accidentellement supprimé vos fichiers, que vous les ayez perdus à cause d’une partition endommagée, d’une attaque de virus, d’un formatage de disque ou d’un crash système, 4DDiG peut les restaurer.

– Il est sûr : il n’écrase ni n’endommage vos données d’origine. Vous pouvez enregistrer les fichiers récupérés dans un emplacement différent pour éviter les conflits.

– Il est polyvalent : vous pouvez récupérer des données depuis n’importe quel périphérique de stockage interne ou externe. Vous pouvez l’utiliser pour récupérer les données de votre ordinateur, disque dur externe, clé USB, carte mémoire, appareil photo numérique, lecteur de musique ou caméra drone.

– Il est abordable : il a des plans tarifaires raisonnables et offre des remises fréquentes. De plus, il offre un support technique gratuit et des mises à jour gratuites tant que vous avez la licence.

Quels sont les inconvénients de 4DDiG ?

Comme tous les logiciels, 4DDiG présente également quelques inconvénients dont vous devez être conscient avant de l’utiliser. Nous vous disons les vérités sans tricherie ni carton sur ce logiciel. Certains d’entre eux sont:

– Pas infaillible : bien qu’il puisse récupérer la plupart des fichiers perdus

– L’analyse approfondie est lente : bien que plus complet, le mode d’analyse approfondie peut prendre beaucoup de temps sur les gros appareils ou avec un grand volume de fichiers.

– Nécessite une licence pour récupérer les fichiers : bien que vous puissiez télécharger et analyser vos appareils gratuitement, vous devez acheter une licence pour récupérer les fichiers trouvés. Bien que nous puissions voir si cela a fonctionné auparavant.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :