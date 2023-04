La vitesse de chargement des Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 décevra à nouveau

L’industrie des smartphones fait des merveilles impressionnantes en matière de vitesse de charge rapide. Cette année, nous avons vu l’essor des smartphones avec une charge de 240 W. Théoriquement, c’est la limite de la technologie USB Type-C actuelle, mais les marques tentent déjà de briser ces barrières. Pendant ce temps, Samsung et Apple maintiennent leur approche sûre en matière de charge rapide. Ce n’est pas une surprise de voir que venant d’Apple, après tout, la marque est la mère de tous les conservateurs en matière de matériel pour smartphone. Cependant, il est navrant de voir Samsung derrière dans cette catégorie. Apparemment, le Samsung Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5 conserveront leur charge décevante de 25 W.

La vitesse de charge des Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 est décevante

Samsung maintient autant que possible la pression sur la charge rapide. La série Samsung Galaxy S23 de cette année apporte une charge de 45 W, et c’est le maximum que vous obtenez des smartphones Samsung. Pour comparer les choses, c’est ce que vous obtenez généralement des smartphones modernes de milieu de gamme. Nous savons que les choses ont tendance à être plus conservatrices lorsque nous avons à l’esprit des appareils complexes comme les smartphones pliables, mais en 2023, il existe déjà des pliables avec une charge rapide. Il est décevant de voir que Samsung n’essaiera même pas de proposer sa charge de 45 W avec les prochains pliables.

Les Samsung Galaxy Z Fold5 et Flip5 ont été repérés sur la liste 3C. Une fois de plus, ils emballeront le chargeur EP-TA800 de Samsung qui n’offre qu’une charge de 25 W. Le SM-F9460 et le SM-F7310 offriront les mêmes vitesses de charge que leurs prédécesseurs. Bien que les nouveaux téléphones soient censés être une mise à niveau, nous ne pensons pas que cette mise à niveau se retrouvera dans le service de charge.

Les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 apporteront le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ils concourront dans le même segment que le Vivo X Fold2, qui est le seul avantage d’être disponible dans le monde entier. Le X Fold2 offre une charge filaire rapide de 120 W et une charge sans fil de 50 W. Samsung a toujours l’avantage d’être l’une des rares marques à proposer des smartphones pliables sur la plupart des marchés mondiaux. Cependant, la concurrence arrive. Le Honor Magic Vs lancé plus tôt cette année a une charge de 66 W, soit le double de l’offre Z Fold4 et 5.

Malgré la charge, les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 introduiront une nouvelle conception de charnière à gouttelettes. Ce nouveau mécanisme masquera le pli de l’écran qui tourmentait les générations précédentes. Le Galaxy Z Flip5 comprendra également un écran plus grand de 3,3 à 3,4 pouces.

La concurrence s’intensifie et Samsung doit maintenir la pertinence de ses offres. Sinon, ils perdront leur position sur ce marché, que même Google devrait bientôt rejoindre.

