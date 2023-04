Les copies physiques de Star Wars Jedi: Survivor nécessitent un téléchargement numérique

Une patate chaude : En 2020, les téléchargements numériques ont dépassé les ventes de jeux physiques pour la toute première fois. Le support de distribution n’a cessé de croître au cours de la dernière décennie, rendant sa prévalence inévitable. Les deux formes de médias ont des avantages et des inconvénients, et les utilisateurs les soutiennent avec véhémence. Mais quand un jeu physique cesse-t-il d’être un jeu physique ?

Le très attendu Star Wars Jedi: Survivor sera lancé dans quelques jours seulement, de sorte que les sites de ventes commencent à recevoir des lots. Des images de la version physique divulguées au cours du week-end révèlent qu’EA n’a pas inclus l’intégralité du jeu sur le disque. Jedi: L’illustration de la boîte Survivor indique « Téléchargement requis » en petits caractères (ci-dessous). En d’autres termes, cette copie physique ne contient probablement qu’un programme d’installation qui récupère la version numérique sur Internet.

Considérant que Survivor pèse 155 Go, ce qui ne peut pas tenir sur un seul disque, il n’est peut-être pas surprenant qu’EA ait choisi de le faire de cette façon. Mettre toutes ces données sur un support physique nécessiterait six DVD double couche ou quatre Blu-ray. Ainsi, engager 155 Go sur un support physique coûterait à EA bien plus que la simple vente d’un disque qui télécharge le jeu. À quels anciens élèves pourraient s’exclamer, « Remember Everquest 2 coming on 10 CDs? »

D’un point de vue purement pratique, pourquoi proposer un faux disque physique si les joueurs peuvent télécharger plus facilement la version numérique ? Bien sûr, il existe un contingent de collectionneurs de médias physiques, mais qu’en est-il de ceux qui veulent une copie papier en raison d’un accès Internet médiocre ou inexistant ? Quoi qu’il en soit, EA verra probablement de nombreux remboursements accordés aux personnes qui ont acheté ou précommandé sans le savoir la copie physique, pensant qu’elle contenait tout le jeu. La pratique devient de plus en plus courante à mesure que la taille des jeux explose. Pourtant, quelque chose comme ça ne serait jamais arrivé il y a des années.

À l’âge d’or du jeu, acheter un jeu vidéo signifiait obtenir un produit complet et fini sans bug. Grâce à Internet, les développeurs d’aujourd’hui n’ont même pas besoin de publier de code propre puisqu’ils peuvent le corriger via un téléchargement sur Internet. En fait, il semble que le développement d’aujourd’hui consiste simplement à sortir le produit, même s’il n’est pas terminé, et à le réparer plus tard – Cyberpunk 2077, ça vous dit ? Même si un fabricant de jeux parvient à publier un titre sans erreur, de nombreux jeux (sinon la plupart) reçoivent toujours des extensions, des cosmétiques et même de nouveaux personnages après leur lancement. On pourrait donc dire qu’il n’y a plus que très peu de vrais jeux à sorties physiques.

Même encore, de nombreux éditeurs continuent de vendre des copies physiques, et l’un des principaux avantages d’avoir un disque de jeu est que personne ne peut l’enlever. Avec les versions numériques, le consommateur n’est propriétaire que du titre tant que le distributeur ne fait pas faillite ou ne décide pas arbitrairement d’arrêter d’héberger le téléchargement. Nous n’avons pas encore vu cela se produire, mais ce n’est pas hors du domaine du possible, et les conséquences seraient importantes. Si Steam disparaissait demain, la plupart des gens perdraient l’intégralité de leurs bibliothèques de jeux car très peu de gens conservent des sauvegardes numériques de chaque titre qu’ils achètent. Mais cela inclurait également tous les supports physiques qui dépendent de la version numérique pour fonctionner. Ce serait une bousculade aux proportions épiques, malgré les poursuites qui s’ensuivraient inévitablement.

