Les détails de conception du Xiaomi 14 Pro prennent d’assaut Internet !

La série Xiaomi 13 est à la mode ces jours-ci, grâce au récent lancement du Xiaomi 13 Ultra. Sans oublier que la société a lancé les premiers modèles de la série Xiaomi 13 en Chine en décembre dernier. Cependant, ces smartphones sont arrivés sur le marché des smartphones dans la seconde moitié de février. Bien que le battage médiatique du 13 Ultra soit toujours à la mode, l’un des représentants de l’entreprise tease déjà le design du Xiaomi 14 Pro.

Le Xiaomi 13 Ultra, sorti la semaine dernière, ajoute cette série à la gamme de smartphones fraîchement sortie. Selon la fuite, le prochain smartphone n’a peut-être rien de nouveau, mais peut avoir des caractéristiques de conception de la précédente série Mi 11.

Xiaomi 14 Pro peut copier le Mi 11 Ultra Design…

Les nouvelles fuites proviennent d’ITHome, où un internaute interroge Wei Xu sur le téléphone. Il convient de dire que Wei Xu est le directeur du design du département de design industriel de l’entreprise. L’internaute demande si le prochain Xiaomi 14 Pro aura le même design que le Mi 11 Ultra. La réponse a été très forte, car Wei Xu a déclaré qu’ils avaient déjà terminé la conception du 14 Pro.

Le directeur du design affirme également que le design est plus impressionnant que le Mi 11 Ultra. Il est essentiel de dire que le Xiaomi Mi 11 Ultra a un design unique. Il y a un écran secondaire sur la face arrière. Le but de cet écran est de fournir des mises à jour météo, des commandes de lecture de musique, des notifications et bien plus encore. Pour être plus précis, Xiaomi a fusionné l’affichage du Mi Band 5 dans le Mi 11 Ultra.

L’appareil dispose également d’un dos en céramique, similaire au Xiaomi 12 Pro. Le 11 Ultra est le deuxième téléphone Ultra de la société, avec le Mi 10 Ultra en tête. Au moment de la rédaction, il n’y a pas de détails officiels sur le téléphone, mais nous pouvons nous attendre au processus de la série Qualcomm Snapdragon 8 avec le système de caméra de nouvelle génération. Le Xiaomi 14 Pro pourrait sortir avec le modèle vanille dans la seconde moitié de l’année en cours.

