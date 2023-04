L’EFF appelle à agir contre le nouveau projet de loi californien sur la reconnaissance faciale

En contexte : L’Electronic Frontier Foundation (EFF) est un groupe international à but non lucratif basé à San Francisco, en Californie. L’organisation a été créée pour promouvoir et défendre les libertés civiles sur Internet, défendre les droits numériques contre les abus et empêcher l’utilisation abusive de la technologie biométrique par le gouvernement.

La dernière cible de l’action de l’EFF est AB 642, un nouveau projet de loi californien qui « normaliserait et inciterait » la police à utiliser la technologie de reconnaissance faciale dans tout l’État. Selon l’EFF, la loi accorderait aux forces de l’ordre un « pouvoir statutaire étendu » d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale pour « identifier et suivre les personnes » dans tout l’État.

La reconnaissance faciale est une technologie biométrique controversée qui devient de plus en plus populaire parmi les agences gouvernementales aux États-Unis et ailleurs dans le monde. L’identification basée sur le visage est également extrêmement dangereuse et sujette aux erreurs d’identification qui ont déjà mis plusieurs personnes innocentes derrière les barreaux. Plusieurs villes californiennes ont déjà interdit l’utilisation de la reconnaissance faciale par le gouvernement, mais les législateurs de l’État ont apparemment décidé d’adopter une approche complètement différente.

Avec plus de 50 organisations, dont ACLU California Action, EFF s’oppose au projet de loi en appelant le comité de protection de la vie privée et des consommateurs de l’Assemblée de l’État à l’empêcher d’aller de l’avant. De plus, l’EFF invite les gens à se joindre à la lutte en signant sa nouvelle campagne « Passez à l’action ».

L’ACLU California Action décrit le projet de loi AB 642 comme un « loup déguisé en mouton », car il prétend protéger les citoyens de la reconnaissance faciale, mais il fournit en fait « un chèque en blanc » à la police et à l’industrie de la surveillance. Les visages sont des traits d’identification uniques qui ne peuvent pas être laissés à la maison ou « remplacés comme une version d’identité volée ou un mot de passe compromis », déclare l’EFF, tandis que l’identification faciale facilite la surveillance de masse secrète par les forces de l’ordre et les agences gouvernementales.

L’EFF souligne l’impact disproportionné de la reconnaissance faciale sur les personnes de couleur, citant un long article du New York Times sur l’arrestation de Robert Julian-Borchak Williams pour un crime qu’il n’a pas commis. L’ACLU California affirme que l’AB 642 met en danger « les Noirs, les pauvres, les immigrés, les militants, les femmes et les personnes LGBTQ ». Le projet de loi entraînera davantage d’abus, d’emprisonnements, d’expulsions et de poursuites pour avortement, car il peut être exploité pour enregistrer et suivre les mouvements de femmes se rendant en Californie pour se faire avorter ou obtenir des soins affirmant leur genre.

Pour toutes ces raisons, selon l’EFF, la Californie devrait interdire définitivement l’utilisation par les forces de l’ordre de la reconnaissance faciale ou de la « surveillance faciale » de masse. Le projet de loi AB 642 va dans la mauvaise direction, car le gouvernement ne devrait pas utiliser la surveillance faciale et la Californie « ne devrait certainement pas la normaliser ». L’organisation exhorte les résidents de Californie à contacter et à dire au Comité de la protection de la vie privée et des consommateurs de l’Assemblée de s’opposer à ce « projet de loi dangereux ».

