Pixel Fold a été repéré dans la nature

Selon les rumeurs, Google présenterait un ensemble de nouveaux produits en mai lors de son événement I/O. Parmi eux, les rumeurs parlent de la révélation de nouveaux Pixel Buds, de nouveaux Google Pixel 7a et même d’une Google Pixel Tablet. Nous ne savons pas si le Google Pixel Fold sera lancé en même temps. Cependant, des rumeurs pointent vers la sortie de cet appareil. Nous ne savons pas s’il sera lancé à la même date, mais compte tenu du nombre de fuites, nous nous attendons à tout le moins à un teaser. Bien que le téléphone n’ait pas de prévision de sortie, il continue d’apparaître dans les fuites. Aujourd’hui, il y a une nouvelle vidéo en direct.

Caractéristiques Google Pixel Fold

Selon les rendus divulgués, le Pixel Fold ressemble à l’Oppo Find N2. Il a une lunette épaisse autour de l’écran principal et un écran de couverture plus petit. Les fuites indiquent un écran intérieur de 7,6 pouces et un écran de couverture de 5,8 pouces. Nous nous attendons à ce que les deux panneaux soient des écrans OLED avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Les dimensions du Pixel Fold sont de 158,7 x 139,7 x 5,7 mm (8,3 mm avec la bosse de la caméra arrière). Sous le capot, l’appareil embarquera le chipset Google Tensor G2.

Les rumeurs se sont répandues alors que nous entendions parler de ce Google Pixel Fold depuis deux ans. Il semble que l’appareil va enfin voir le jour. Comme nous l’avons déjà dit, il y a une nouvelle courte vidéo du leakster Kuba Wojciechowski. Il montre le Pixel Fold pendant un bref instant.

Selon les rumeurs, le Google Pixel Fold pourrait être lancé lors de la Google I/O. Si tel est le cas, nous aurons alors l’une des éditions les plus excitantes de l’événement. Ce n’est pas trop loin d’avoir du sens, après tout, il emballera le Tensor G2 et non le G3 qui viendrait avec la série Pixel 8. Si tel est le cas, nous verrons le nouvel appareil le 10 mai, tandis que les ventes ouvertes débuteront fin juin. Les rumeurs indiquent un prix de 1 799 $ pour le combiné dans ses options de couleur carbone et porcelaine.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine