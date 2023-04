Modder crée la GeForce RTX 3070 avec 16 Go de VRAM qui n’a jamais été

Pourquoi c’est important : une GeForce RTX 3070 modifiée montre le potentiel inexploité de la carte Ampère lorsqu’elle est équipée de 16 gigaoctets de VRAM. Les nouveaux jeux AAA ont des exigences beaucoup plus élevées dans ce département, mais Nvidia n’a pas encore adapté ses offres plus abordables à cette nouvelle réalité.

Lorsque Nvidia a lancé la carte graphique GeForce RTX 4070 avec seulement 12 gigaoctets de mémoire GDDR6X, les joueurs étaient naturellement moins disposés à se séparer de 600 $ de leur argent durement gagné pour en obtenir une. La carte se vend bien aux États-Unis et dans certaines parties de l’Europe, mais la quantité modeste de VRAM fournie est un signe que Nvidia n’a rien appris des lancements de la série RTX 3000 ou est tout simplement trop concentré sur l’engouement pour l’IA pour s’en soucier. joueurs.

Cela a permis à AMD de vanter la valeur de ses cartes milieu de gamme et haut de gamme des séries RX 6000 et RX 7000, qui sont toutes équipées de plus de VRAM que leurs équivalents Team Green. Nous avons récemment exploré l’importance d’une VRAM suffisante dans une comparaison à jour entre la Radeon RX 6800 et la RTX 3070, et les résultats sont révélateurs – les huit gigaoctets de VRAM sur la RTX 3070 la retiennent et la font ressembler à un produit bas de gamme lors de l’exécution de nouveaux jeux AAA, tandis que le RX 6800 a bien mieux vieilli et gère même de meilleures performances de ray tracing dans certains titres.

On ne peut que se demander à quoi aurait ressemblé le RTX 3070 avec 16 gigaoctets de GDDR6, et il s’avère que YouTuber Paulo Gomes a récemment allumé sa station de soudage à air chaud pour le savoir. Le remplacement des modules VRAM et la mise à la terre de certaines résistances ont effectivement doublé la mémoire GDDR6X de la carte, et il n’a pas fallu de modification du BIOS ou du driver pour la faire reconnaître dans le logiciel.

Après quelques tests rapides, Paulo a constaté qu’il devait régler la carte pour qu’elle fonctionne en mode hautes performances afin d’éviter les scintillements aléatoires ou les écrans noirs lors de l’exécution d’applications 3D. Sinon, les résultats sont assez intéressants malgré un seul jeu – Resident Evil 4.

La carte modifiée a non seulement atteint une fréquence d’images moyenne plus élevée, mais est également passée de 1% et 0,1% à un chiffre à des valeurs plus respectables autour de 60 et 40 images par seconde, respectivement. Les tests ont été effectués à une résolution de 2 560 sur 1 080 et l’utilisation de la VRAM dépassait parfois 12 gigaoctets.

Au contraire, cela sert de rappel pour voter avec votre portefeuille lorsque les entreprises décident d’appliquer le modèle de rétrécissement à leurs produits. Heureusement, les joueurs semblent avoir pris conscience des manigances de Team Green et ne se précipitent pas pour acheter des cartes comme la RTX 4070 à leur prix actuel, et cela, avec la décision d’AMD de réduire les prix de certaines offres de la série RX 6000, entraînera, espérons-le, un prix plus élevé. coupes à l’avenir.

Dans les nouvelles connexes, le RTX 4060 Ti et le Radeon RX 7600 devraient arriver dans quelques semaines, éventuellement à un prix plus conforme à leurs capacités.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :