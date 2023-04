Le « badge de communication Star Trek » de l’ancien designer Apple sera-t-il meilleur que les lunettes Apple ?

Je sais, je sais: je compare le produit inédit de Humane avec un autre qui n’a même pas été officiellement confirmé comme étant en préparation. Mais une autre façon de poser la question est : qu’est-ce qui, le cas échéant, remplacera jamais l’iPhone ?

Apple pense qu’il s’agira d’une forme d’appareil de réalité augmentée, probablement les lunettes Apple dont on parle depuis longtemps – tandis que deux anciens dirigeants d’Apple ont démontré leur propre vision d’un remplacement de smartphone : un appareil qui a été largement comparé à un badge de communication Star Trek …

Les smartphones sont restés incontestés pendant longtemps

Il est facile d’imaginer que certains appareils seront là pour toujours et que les développements technologiques les verront développer de nouvelles capacités, tandis que leur design (form factor) essentiel restera inchangé.

Les ordinateurs portables en sont un exemple, les smartphones en sont un autre. Le premier d’entre eux était (à mon avis) l’IBM Simon en 1994 (photo : ColdFusion).

Une dalle avec un écran tactile : Le même design (form factor) essentiel que nous avons aujourd’hui (mais avec un bref détour dans les appareils avec des claviers physiques).

Donc, si vous vouliez faire valoir que le smartphone existera toujours – au moins pour les décennies à venir – vous avez près de trois décennies d’histoire de votre côté.

Lunettes de pomme

Apple pense que, d’ici une décennie, une certaine forme d’appareil de réalité augmentée remplacera éventuellement l’iPhone – et les lunettes Apple dont on parle depuis longtemps semblent être la vision de l’entreprise, ah, de ce que sera cet appareil (image conceptuelle : Martin Hajek) .

L’objectif d’Apple est de remplacer l’iPhone par AR dans dix ans, ce qui représente la demande d’ABF de casques AR dépassera au moins un milliard de pièces dans dix ans.

Personnellement, j’ai dit à l’époque que je n’étais pas convaincu. Je pouvais les voir comme un appareil supplémentaire, bien sûr, pour des choses comme suivre les instructions d’Apple Maps – mais pas comme un remplacement d’iPhone.

À première vue, cela semble peu probable. Bien sûr, si vous portez déjà des lunettes, je peux absolument voir que les lunettes intelligentes ont du sens. En effet, c’est une évidence pour moi : puisque vous portez de toute façon des lunettes, pourquoi ne pas afficher également des informations sur celles-ci ? […] Allons-nous vraiment être dans une position où chaque personne qui possède maintenant un iPhone va porter des lunettes ? Et si nous n’allons pas les porter tout le temps, est-ce que chercher dans notre poche une paire de lunettes Apple a plus de sens que de chercher notre téléphone ?

Si quoi que ce soit, je vois les lunettes Apple comme un remplacement pour mon Apple Watch, plutôt que pour mon iPhone – même si, même dans ce cas, c’est un peu exagéré.

Le « badge de communication Star Trek » de Humane

Humane – une société créée par deux anciens dirigeants d’Apple – a une vision différente. Ils ont démontré un prototype d’appareil qui a établi des comparaisons évidentes avec le badge de communication Star Trek.

Humane a été fondée par la directrice du logiciel Apple Bethany Bongiorno et le responsable de la conception Imran Chaudhri. Ce dernier a travaillé chez Apple pendant plus de deux décennies (1995-2016) et faisait partie de l’équipe d’interface humaine, tandis que le premier était en charge de l’ingénierie logicielle iOS et Mac de 2008 jusqu’à un départ similaire en 2016. […] Un projecteur laser crée un affichage virtuel sur la paume de votre main ou sur une autre surface. Cette projection résultante est de forme carrée et de couleur verte, avec une assez bonne fidélité. Il y a aussi une caméra orientée vers le monde en haut de l’appareil. D’autres capteurs sont vraisemblablement également présents. La saisie vocale a été activée en appuyant sur le corps de l’appareil, qui se trouve sous la veste/le tissu, pour démarrer la saisie vocale. Il y a une bande de lumière jaune en haut lorsqu’il est à l’écoute/actif.

L’appareil de Humane nécessite un tas de clauses de non-responsabilité. C’est un prototype dont les capacités réelles n’ont pas été testées. Ce n’est pas vraiment un design (form factor) de badge, plus comme la taille d’un smartphone vraiment compact. La durée de vie de la batterie n’est pas divulguée. Le coût est inconnu. La date de lancement n’a pas été annoncée.

Mais bien sûr, les lunettes Apple reçoivent les mêmes clauses de non-responsabilité et plus encore – et nous pouvons au moins voir l’idée de base derrière chacune.

Quel design (form factor) a le plus de sens ?

Laissons de côté un instant la question de savoir si l’un ou l’autre appareil remplacera ou complétera un smartphone, et considérons quel design (form factor) est le plus logique. Je vais juste traiter ici de ce qui me semble être les avantages et les inconvénients les plus évidents.

Lunettes Apple – Avantages

Pour moi, le plus grand avantage des lunettes Apple est que vous pouvez les mettre et ensuite suivre des instructions (à pied, à vélo, en voiture) sans aucune interaction.

Dans d’autres contextes, comme dans un avion ou dans un café, nous pouvons également afficher le contenu de manière privée et relativement transparente.

Verres Apple – Inconvénients

Le plus gros inconvénient est, pour moi, le nombre limité de scénarios dans lesquels il serait plus logique de mettre une paire de lunettes que de sortir mon iPhone.

Je m’attendrais également à ce que la durée de vie de la batterie soit difficile dans un appareil qui doit être à la fois élégant et léger pour avoir un sens.

Humain – Avantages

L’avantage le plus évident pour moi est que je n’ai pas besoin de retirer l’appareil de ma poche pour l’utiliser. Si je veux juste vérifier une notification, je peux lever la main et déclencher l’appareil pour l’afficher dans ma paume.

Il peut également avoir une batterie un peu plus grosse et plus lourde sans inconvénient majeur.

Humain – Inconvénients

Le plus gros inconvénient, bien sûr, est que la projection palmaire a une résolution très limitée. Bien sûr, je peux voir qui appelle, mais puis-je lire un SMs de deux phrases ?

De plus, l’exigence d’une poche de poitrine est extrêmement limitante. Aucune de mes chemises n’en a, et je ne porte pas de veste en été.

Peut-être qu’il pourrait être attaché par un aimant à l’intérieur d’une chemise, comme cette caméra d’action, et peut-être que cela pourrait même être une batterie de style MagSafe ?

(De plus, bien sûr, ce ne serait pas dans l’écosystème Apple – mais c’est le design (form factor) qui m’intéresse, alors supposons qu’Apple ait fait quelque chose de similaire.)

L’un ou l’autre de ces appareils pourrait-il remplacer un smartphone ?

C’est là que j’ai vraiment du mal. Bien sûr, chaque appareil peut exécuter certaines fonctions raisonnablement bien, mais honnêtement, je ne vois ni l’un ni l’autre correspondre à la flexibilité d’un smartphone.

L’appareil Humane est le plus limité en ce qui concerne l’affichage. Je pourrais potentiellement regarder une vidéo sur des lunettes Apple (bien que je doute que je le veuille, à moins qu’elle ne puisse fournir un arrière-plan complètement noir), mais je ne peux certainement pas le faire avec une projection sur ma main.

Je ne vois pas les gens vouloir jouer à des jeux sur l’un ou l’autre appareil sans un smartphone comme contrôleur. De même, je pourrais vérifier mon solde bancaire sur l’un ou l’autre, mais il est peu probable que je veuille effectuer un paiement avec une interface aussi délicate.

Bref, tout comme l’Apple Watch, ce sont des appareils compagnons intéressants, mais pas, à mon avis, des remplaçants.

Ce qui soulève alors la question : l’un ou l’autre est-il meilleur qu’une Apple Watch en tant qu’appareil secondaire ? Je ne suis honnêtement pas sûr. Chacun aura un facteur wow/gadget initial, bien sûr, mais une fois que cela s’estompera… ?

D’un autre côté, je me suis trompé sur la montre elle-même – je vais donc garder l’esprit ouvert ! Et toi? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :