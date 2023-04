L’AMD Radeon RX 7600 et la Nvidia RTX 4060 Ti pourraient arriver dans un peu plus de cinq semaines

Moulin à rumeurs : Ceux qui recherchent une nouvelle carte graphique pourraient avoir deux nouvelles options dans quelques semaines, avec la rumeur selon laquelle la RTX 4060 Ti de Nvidia et la Radeon RX 7600 d’AMD arriveraient à peu près au même moment où Computex aura lieu à Taïwan : du 30 mai au 2 juin.

La nouvelle de la sortie des cartes de milieu de gamme vient d’Igor’s Lab. Igor Wallossek écrit que, selon ses sources, le RTX 4060 Ti sera lancé vers la fin mai ou le début juin. Cela coïncide avec Computex, alors attendez-vous à ce que la carte apparaisse pendant l’événement. Cela correspond également aux fuites précédentes concernant la date de sortie de la carte.

Date de sortieï¼Â

Ordinateur de bureau 4060Ti – fin mai

Bureau 4050 – juin

Desktop 4060 – pas encore décidé – MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) 29 mars 2023

Nvidia a fait l’objet d’un déluge de critiques pour son prix Ada Lovelace. Même son entrée la moins chère, le RTX 4070 avec son PDSF de 600 $, s’avère une demande trop importante pour la plupart des consommateurs en période d’incertitude économique. La faible demande aurait vu Nvidia informer les partenaires constructeurs AIBs (Partenaires constructeurs) qu’elle suspendrait la production de GPU RTX 4070 pendant au moins un mois pour éviter un surstockage, laissant aux sites de ventes plus de temps pour éliminer les stocks existants.

Selon un rapport de DigiTimes, Nvidia prête enfin attention aux retours négatifs de ses versions précédentes et envisage de lancer le RTX 4060 Ti au même prix de 399 $ que sa version de dernière génération.

On pense que le RTX 4060 Ti est basé sur l’AD106-350-A1 et est livré avec 4 352 cœurs CUDA, 8 Go de VRAM GDDR6 à 18 Gbit/s, 32 Mo de cache L2 et un TGP nominal de 160 W. Il peut également comporter un bus mémoire 128 bits pour une bande passante de 288 Go/s. Nous nous attendons à des performances similaires à celles du RTX 3070 Ti, mais si ces caractéristiques s’avèrent exactes, les consommateurs seront probablement mécontents des 8 Go de VRAM alors que tant de gros jeux exigent plus de mémoire vidéo.

En ce qui concerne la Radeon RX 7600, Wallossek écrit que les partenaires constructeurs de la carte AMD montreront la carte au Computex. Cependant, il s’agira de fabricants qui ne vendent que des cartes Radeon, comme Sapphire. Les entreprises qui fabriquent à la fois des produits AMD et Nvidia retarderaient la production de la nouvelle entrée RDNA 3 jusqu’à ce qu’elles déterminent si cela en vaut la peine.

On ne sait pas combien le RX 7600 pourrait coûter, bien que moins de 350 $ soit une estimation générale. Il devrait utiliser le GPU Navi 33, disposer de 32 unités de calcul, 1 792 shaders, 8 Go de GDDR6, un bus mémoire de 128 bits et fonctionner à peu près comme le RX 6600 XT.

Le Computex démarre dans un peu plus de cinq semaines, nous devrions donc découvrir tous les détails sur les prochaines cartes de Nvidia et d’AMD lors de l’événement.



