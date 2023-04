Slack lance une API nouvelle génération pour créer des intégrations et des automatisations

Après près de trois ans de travail et la conclusion d’une version bêta, Slack a annoncé que sa toute nouvelle plate-forme pour les développeurs est désormais officiellement disponible. L’expérience de l’API de « nouvelle génération » avec une architecture modulaire indique qu’il est plus facile que jamais de créer des intégrations et des automatisations Slack pour rendre le logiciel plus puissant et plus utile.

Slack a partagé tous les détails ce matin dans un communiqué de presse :

L’écoute des développeurs, des constructeurs, des administrateurs et des utilisateurs est essentielle pour créer, maintenir et faire évoluer une plate-forme comme la nôtre. Nous savons qu’il était trop difficile de créer des intégrations personnalisées, de s’assurer qu’elles sont prêtes pour l’entreprise dès le premier jour et de les garder à jour chaque fois que de nouvelles fonctionnalités Slack sont publiées, quel que soit le niveau d’expérience ou l’intérêt. Après avoir été témoins de l’énorme succès de nos clients dans l’automatisation du travail avec Workflow Builder, nous savions que nous devions apporter cette puissance d’automatisation à tout le monde. Votre contribution s’est répercutée sur chaque décision mûrement réfléchie que nous avons prise et nous a amenés là où nous en sommes aujourd’hui !

Slack déclare qu’après presque « trois ans d’expérimentation, de développement et de tests avec la communauté, nous sommes prêts à ce que vous montriez à vos équipes (et à nous !) ce qui est possible » avec quatre aspects clés définissant l’API de nouvelle génération :

Une nouvelle architecture modulaire basée sur des blocs de construction tels que des fonctions, des déclencheurs et des flux de travail. Ils sont remixables, réutilisables et s’intègrent à tout ce qui entre et sort de Slack.

Une expérience de développement plus rapide et plus intuitive, y compris de nouveaux outils comme la CLI Slack et le SDK TypeScript qui simplifient et clarifient les parties les plus fastidieuses de la construction au-dessus de Slack.

Déploiement sécurisé, stockage des données et authentification alimentés par une infrastructure sans serveur gérée par Slack et un environnement d’exécution TypeScript rapide basé sur Deno vous permet de rester concentré sur votre code et vos utilisateurs.

Une expérience utilisateur flexible qui facilite le partage de ce que vous avez créé n’importe où dans Slack. Ajoutez un déclencheur de lien et votre flux de travail devient portable : vous pouvez le partager dans un message, l’ajouter à vos favoris, le placer dans un canevas, etc.

De plus, un Workflow Builder mis à jour va « bientôt être un outil sans code suralimenté qui mettra la puissance de l’automatisation de Slack et de l’intégration des outils quotidiens directement entre les mains des utilisateurs ». Et pour les mois à venir, Slack déclare « nous nous concentrons sur le modèle de distribution des fonctions ».

Tarification et essai gratuit de 6 mois

L’API de nouvelle génération sera payée pour ce que Slack appelle les « flux de travail Premium », les « flux de travail standard » restant gratuits.

Mais pour donner à chacun suffisamment de temps pour tester les flux de travail Premium, Slack offre un accès gratuit à la plate-forme de nouvelle génération à partir d’aujourd’hui, du 24 avril au 31 octobre.

Tous les flux de travail ne sont pas identiques : seuls ceux construits avec certaines fonctionnalités avancées seront soumis à des coûts supplémentaires :

Flux de travail standard : les flux de travail utilisant uniquement les fonctions intégrées de Slack seront gratuits.

Workflows Premium : l’exécution de workflows avec des fonctions codées sur mesure sera facturée une fois que vous dépasserez un seuil d’utilisation généreux.

Payez pour ce que vous utilisez : la tarification est basée sur le nombre de fois qu’une personne dans votre espace de travail « exécute » un flux de travail premium. Chaque organisation est différente, nous voulons donc nous assurer que vous gardez le contrôle et que vous avez la flexibilité d’augmenter ou de réduire l’utilisation au fur et à mesure que vos besoins évoluent.

De nombreuses exécutions pour commencer : chaque plan Slack payant comprend une attribution d’exécutions de flux de travail premium. Cela vous permet d’utiliser gratuitement des flux de travail premium, de sorte que vous n’encourez aucun coût tant que vous n’avez pas eu la chance de voir la valeur en premier.

Démarrez avec la nouvelle API Slack

