Découvrez cette application importante cachée dans votre téléphone Xiaomi MIUI 14 !

Xiaomi, un fabricant leader dans l’industrie des smartphones, propose sa propre couche de personnalisation sur Android appelée MIUI 14. Cette dernière version comprend de nombreux outils utiles, dont le sélecteur de thème. Cependant, il existe une application installée sur tous les appareils Xiaomi que vous ne connaissez peut-être pas. Cette application, simplement appelée « Sécurité », possède de nombreuses fonctionnalités qui peuvent optimiser et protéger votre appareil contre les logiciels malveillants et autres menaces. Dans cet article, nous examinerons de plus près ce que cette application peut faire pour votre téléphone Xiaomi avec MIUI 14.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’application « Sécurité » est son nettoyeur. Cette fonctionnalité permet d’économiser de la mémoire en supprimant les éléments inutiles tels que les fichiers en cache, les packages d’application et les fichiers résiduels. C’est aussi simple que de cliquer sur le nettoyeur, puis de toucher le bouton qui dit « Nettoyer ». Le cache est nécessaire, mais il sera régénéré après sa suppression. Il est bon de le nettoyer de temps en temps, et l’application « Sécurité » permet de le faire très facilement.

Une autre fonction intéressante de l’application est le « Security Scan », qui agit comme une fonction antivirus. Lors de l’accès, le téléphone analysera les fichiers et les applications au cas où il y aurait un type de virus. La technologie qu’il utilise est basée sur le logiciel bien connu Avast. Si vous détectez un comportement étrange sur votre Xiaomi, il est conseillé de lancer cet outil de temps en temps.

Après des mois à accumuler des applications et des fichiers inutilisés, il est fréquent que nos mobiles Xiaomi ralentissent. C’est là que la section « Accélérer » entre en jeu. Il analysera le cache nous permettant de le supprimer individuellement dans chaque application. Dans la partie centrale de l’écran, nous verrons la quantité de cache que nous libérerons. Si cela ne suffit pas, la section « Nettoyage en profondeur » de l’application nous aidera à laisser notre appareil neuf.

Cela nous aidera avec les résidus laissés par les applications installées. L’application nous donnera une recommandation sur l’espace disponible sur l’appareil, et nous pourrons exécuter le nettoyage en profondeur en commençant par les images. Il détecte automatiquement les photos en double et nous permet de les supprimer. Il comprend également un graphique où nous pouvons voir quelles applications occupent le plus de mémoire. En plus des fichiers volumineux, des vidéos volumineuses et des fichiers APK d’applications.

Dans l’ensemble, l’application « Sécurité » sur les mobiles Xiaomi avec l’interface utilisateur MIUI 14 est un outil puissant qui peut optimiser et protéger votre appareil. Il est facile à utiliser et possède de nombreuses fonctionnalités qui vous aideront à assurer le bon fonctionnement de votre appareil. Du nettoyage du cache à la recherche de virus, en via le nettoyage en profondeur de votre appareil, cette application est indispensable pour tous ceux qui souhaitent garder leur mobile Xiaomi en parfait état.

En plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, l’application « Sécurité » comprend également un mode « Économiseur de batterie » qui peut aider à prolonger la durée de vie de la batterie de votre appareil. Ce mode fonctionne en réduisant l’activité en arrière-plan, en désactivant les vibrations et en limitant les performances. Il peut être activé en appuyant sur l’option « Battery Saver » dans l’application. De plus, l’application comprend également un « Gestionnaire d’autorisations » qui vous permet de gérer les autorisations des applications individuelles. Cette fonctionnalité est utile si vous souhaitez empêcher certaines applications d’accéder à des informations ou fonctionnalités sensibles sur votre appareil.

Il convient de noter que si l’application « Sécurité » est un outil puissant, elle ne remplace pas une application antivirus dédiée. Il est toujours recommandé d’installer une application antivirus de bonne réputation sur votre appareil pour assurer une protection maximale contre les menaces. De plus, il est important de maintenir votre appareil à jour avec les derniers correctifs et mises à jour de sécurité. Xiaomi publie régulièrement des mises à jour pour ses appareils, et il est important d’installer ces mises à jour dès qu’elles sont disponibles pour s’assurer que votre appareil est protégé contre les dernières menaces.

