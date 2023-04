Redmi Note 12 Pro et Note 12 Pro+ commencent à recevoir la mise à jour MIUI 14

MIUI 14 est sorti en décembre de l’année dernière et a ensuite été publié pour plusieurs téléphones Xiaomi. Il est maintenant disponible pour deux autres téléphones ; Redmi Note 12 Pro 5G et Redmi Note 12 Pro+ 5G. Oui, les deux téléphones reçoivent la mise à jour stable de MIUI 14 en Inde.

MIUI 14 n’apporte aucune mise à jour logicielle importante. Mais encore, il y a quelques améliorations et changements pour une meilleure expérience de la mise à jour précédente.

MIUI India a partagé les nouvelles officielles via Twitter. Et en réponse à cela, de nombreux utilisateurs ont partagé leurs commentaires après avoir mis à jour leurs téléphones. La mise à jour MIUI 14 pour Redmi Note 12 Pro 5G et Redmi Note 12 Pro+ 5G est basée sur la mise à jour Android 12. Non, il n’apporte pas la mise à jour Android 13. De plus, certains utilisateurs ont signalé des problèmes de chauffage et des bloatwares supplémentaires.

La mise à jour est déployée pour les utilisateurs avec le numéro de version 14.0.2.0 (SMOINXM). Et la mise à jour contient le correctif de sécurité de mars 2023. Comme il s’agit d’une grosse mise à jour au moins selon Xiaomi, la taille de la mise à jour sera grande.

En termes de changements, vous pouvez vous attendre à des améliorations minimes et à certains changements d’interface utilisateur qui ne valent pas la peine d’être mentionnés. Les utilisateurs attendaient la mise à jour d’Android 13 et il est déjà trop tard pour tout nouveau téléphone.

Si vous êtes un utilisateur de Redmi Note 12 Pro ou Pro+ en Inde, vous recevrez une mise à jour en direct sur votre téléphone. Comme il s’agit d’un déploiement par lots, le déploiement complet peut prendre quelques jours.

Vous pouvez rechercher manuellement la mise à jour à télécharger dès qu’elle est disponible. Assurez-vous de sauvegarder les données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50 % avant la mise à niveau. Si vous avez déjà mis à niveau vers MIUI 14, faites-nous savoir quel est votre changement préféré et aussi si vous attendez la mise à jour Android 13.



