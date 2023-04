Exynos 2400 détruit l’Adreno 750 de Snapdragon 8 Gen 3 dans une référence Vulkan récemment divulguée

La semaine dernière, nous avons eu un tout nouveau détail sur le Samsung Exynos 2400. Il faisait essentiellement allusion à la configuration du GPU, le Xclipse 940. Malheureusement, cela ne nous a rien donné sur ses performances par rapport au prochain chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Eh bien, il semble que les leakers aient entendu nos appels. Il y a quelques instants à peine, nous avons obtenu les résultats de performance multicœur et monocœur de l’Exynos 2400. Maintenant, un leaker bien connu vient de publier les prétendus résultats de référence Vulkan du SoC. Et d’après ce qu’il semble, les choses ne vont pas bien pour le Snapdragon 8 Gen 3.

Le Xclipse 940 d’Exynos 2400 prend la tête de l’Adreno 750 de Snapdragon 8 Gen 3

Au cas où vous vous poseriez la question, les résultats de Geekbench Vulkan proviennent de @OreXda. Et si vous vous en souvenez, l’Adreno du Snapdragon fonctionne généralement mieux que la concurrence. De plus, à chaque itération, les choses s’améliorent généralement pour les GPU Adreno. Mais cette fois, il semble que l’Exynos 2400 ait réussi à renverser la vapeur.

Néanmoins, @OreXda a collaboré avec un autre utilisateur de Twitter, vengeance, pour nous fournir les chiffres. Et d’après ce que montre le tweet, le Xclipse 940 d’Exynos 2400 a obtenu un score de 13858. En comparaison, l’Adreno 750 de Snapdragon 8 Gen 3 a obtenu un score de 12946.

Donc, en bref, le Xclipse 940 d’Exynos 2400 aurait fait un bond de 7 % par rapport à l’Andreon 750 de Snapdragon 8 Gen 3. Même si ce pourcentage peut sembler faible, c’est une énorme affaire pour Samsung. Après tout, l’Exynos 2200 n’était meilleur que dans un test particulier. Dans les autres, Snapdragon 8 Gen 2 a dominé.

Les choses pourraient basculer

Il ne faut pas oublier que les Exynos 2400 et 8 Gen 3 sont loin des dates de sortie prévues. Donc, ce n’est pas comme si Qualcomm se contenterait de ces scores et n’améliorerait plus le Snapdragon 8 Gen 3. En fait, Qualcomm peut apporter de nombreuses modifications tout au long de ces mois sur l’Adreno 750 de la 8 Gen 3.

Ceux-ci pourraient potentiellement faire en sorte que l’Adreno 750 batte le stade actuel du Xclipse 940. Pourtant, la même chose s’applique à l’Exynos 2400. Samsung pourrait travailler sur le GPU et le rendre encore meilleur. Bref, rien n’est confirmé pour l’instant.

De plus, nous ne savons pas quelle version du Snapdragon 8 Gen 3 a été testée. Comme vous le savez peut-être déjà, il existe deux versions différentes de 8 Gen 3. Ce dernier est censé être plus puissant. Et il est possible que les chiffres actuels d’Exynos 2400 contre 8 Gen 3 proviennent d’un test qui utilisait la version précédente. Dans ce cas, l’Adreno 750 de ce test a des spécifications différentes et fonctionne définitivement à des vitesses d’horloge inférieures.

En plus de cela, vous devez tenir compte du fait que @OreXda n’a fourni aucune preuve en image. Donc, ce n’est pas comme si les informations partagées sur le Snapdragon 8 Gen et l’Exynos 2400 étaient entièrement valables. Pourtant, nous nous attendions à ce qu’AMD et Samsung reviennent à la planche à dessin. Après tout, le Xclipse 920 n’a pas répondu aux attentes.

Ainsi, les performances du Xclipse 940 pourraient en effet faire un bond en avant. Et si tel est réellement le cas, le contrat de licence renouvelé entre AMD et Samsung en valait la peine. Dans l’ensemble, prenez tous ces chiffres avec un grain de sel. Rien n’est confirmé à moins que Samsung ou Qualcomm ne publie ces chipsets dans un appareil commercial. Mais jusque-là, nous vous tiendrons au courant si des informations apparaissent.

