La seule grande entreprise technologique sans plan de chatbot

ChatGPT est devenu un mot à la mode depuis son lancement en novembre 2022. Microsoft, Google et maintenant Amazon font partie des titans de la technologie qui travaillent à intégrer la technologie dans leurs produits et services ou à créer leurs chatbots. Mais il manque un nom à la liste. Ce nom est Apple. Nous sommes conscients que de nombreux fans d’Apple défendront les actions de leur marque bien-aimée en affirmant que l’entreprise ne lance jamais rien d’immature. Mais cela semble être faux. Il existe de nombreux outils basés sur l’IA. Il sera donc difficile pour la firme basée à Cupertino de suivre si elle ne sort pas son propre chatbot.

Apple travaille-t-il sur iBot ?

Apple n’est pas un débutant et sait comment gérer l’IA. Pour vous rafraîchir la mémoire, Siri, son assistant vocal, a été lancé il y a 12 ans. Siri interprète une requête et exécute une solution en utilisant la reconnaissance vocale et l’apprentissage automatique. Apple a également acheté le créateur de magazines personnalisés, Texture, et Shazam, un logiciel d’identification musicale. Il convient également de noter que les deux font désormais partie de l’écosystème Apple. L’IA est également utilisée dans des fonctionnalités d’appareil photo plus modernes telles que les styles photographiques et la capacité d’extraire un sujet d’une prise de vue.

En février, Tim Cook, PDG d’Apple, a déclaré que l’IA serait un « objectif majeur » pour l’entreprise et a donné des exemples de la façon dont la technologie était déjà utilisée dans les produits Apple, y compris la détection de crash sur l’Apple Watch et l’iPhone. Cependant, ce qu’Apple propose maintenant n’a rien à voir avec ChatGPT (nous faisons référence à son type, le modèle à grand langage).

Quant à ses rivaux, plus tôt cette année, Meta est entré dans la mêlée avec un concept de chatbot appelé LLaMA. Ce mois-ci, Amazon a lancé un service appelé Bedrock.

Eh bien, il y a tout lieu de penser qu’Apple développe sa propre entrée dans les coulisses. Mais il y a aussi un autre gros projet sur lequel l’entreprise travaille. Nous parlons des produits de réalité virtuelle et augmentée d’Apple, qui devraient être mis en vente en juin avec un casque tant attendu qui pourrait coûter 3 000 $.

Apple ne peut pas créer de chatbot s’il licencie tous les experts liés à l’IA

À cet égard, nous devrions nous référer à ce que la société d’analyse Glass.ai a trouvé en scannant les profils LinkedIn des chercheurs en IA embauchés dans les grandes entreprises technologiques. Il s’avère qu’Apple, au cours des six derniers mois, semble avoir évité de rejoindre la course ChatGPT. Au lieu de cela, la société Cupertino a continué à embaucher des spécialistes de la technologie de reconnaissance de la vision plutôt que de la technologie des modèles en grand langage.

Comme l’ont dit diverses sources, Apple a pris du retard par rapport à d’autres grandes entreprises technologiques dans l’embauche d’experts en IA au cours des huit dernières années. Il n’y a pas si longtemps, une série de départs très médiatisés ont peut-être encore entravé les efforts d’Apple en matière d’IA.

Ian Goodfellow, un chercheur en intelligence artificielle bien connu qui a été directeur de l’apprentissage automatique de l’entreprise jusqu’à l’année dernière, est parti après avoir été mécontent de la politique de retour au bureau.

De plus, Apple a également perdu Michael Abbott, son responsable du cloud computing, un département clé pour le développement et la fourniture de services d’IA ; Il était le deuxième assistant important du chef de service Eddy Cue à partir cette année.

Que fait Apple ?

Nous supposons qu’Apple poursuivra l’IA générative. Cela correspond aux forces passées d’Apple dans la création de technologies pour les artistes et les personnes qui aiment les médias comme la musique et les films.

Ce n’est peut-être pas aussi amusant que de créer des recettes à la demande. Mais cela est conforme à l’objectif d’Apple d’utiliser ses appareils comme des passerelles vers la connaissance et le plaisir plutôt que comme des fournisseurs de ces choses.

En général, nous savons que cette entreprise a une stratégie et une approche concrètes : elle a l’habitude d’entrer dans de nouveaux secteurs plus tard que ses concurrents. Mais quand c’est le cas, il propose ses propres innovations qui changent le secteur de fond en comble. Les meilleurs exemples font référence à l’iPhone, qui a détrôné le Blackberry, et aux AirPods, qui ont inauguré une nouvelle ère d’écouteurs sans fil.

Mais il s’agissait aussi d’activités liées au hardware, le point fort d’Apple. À cet égard, nous devons rappeler plusieurs cas où Apple a longtemps lutté pour lancer des services en ligne de grande envergure ; les exemples incluent Apple Maps, iTunes Ping et les premières difficultés de l’entreprise à lancer son activité cloud.

Pourquoi Apple agit-il ainsi ?

Son comportement est le résultat de plusieurs facteurs. Le premier est la culture centralisée et axée sur les concepteurs d’Apple. Google, en revanche, développe plus rapidement des services Web à grande échelle en raison de sa culture plus décentralisée et axée sur les ingénieurs. La même chose est restée vraie même après que ChatGPT ait vaincu le moteur de recherche de Google. Ce dernier a lancé très rapidement Bard, un chatbot concurrent.

L’accent mis par Apple sur l’IA visuelle peut s’avérer être un pari gagnant si son casque de réalité mixte est un succès. Mais l’absence d’une armée d’IA pour l’entreprise, les tensions entre les leaders du logiciel et les récents incidents de Siri font que ce plan étroit semble plus risqué que jamais.

Eh bien, on peut penser qu’Apple n’a pas besoin de s’impliquer dans la bataille de l’IA générative. Le gagnant offrira ses services sous forme d’application sur l’Apple Store. Et si l’IA atteignait son plein potentiel et devenait la plateforme post-mobile, comme l’avait prédit Kai-Fu Lee ? Il voit une tendance croissante vers l’IA comme base pour la création de biens et de services.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine