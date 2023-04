L’électricité fait cicatriser les plaies trois fois plus vite

Une équipe de recherche internationale a montré que la stimulation électrique accélère la cicatrisation des plaies par trois, même celles des patients susceptibles de développer des plaies chroniques. Parce que ça peut être une percée.

Illustration montrant la cicatrisation des plaies. Crédit : Hassan A. Tahini/Science Brush

Grâce à la stimulation électrique, il est possible de cicatriser les plaies trois fois plus rapidement. C’est un résultat très significatif, notamment pour les patients âgés ou atteints de maladies chroniques telles que le diabète, les troubles de la circulation et les lésions de la colonne vertébrale, qui peuvent développer des plaies chroniques, c’est-à-dire des plaies qui cicatrisent très difficilement. Cela entraîne un risque accru d’infection et, dans certains cas, peut même conduire à l’amputation de la partie affectée. L’électricité, délivrée par une puce microfluidique, pourrait conjurer ces risques, a montré une nouvelle expérience.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques suédois de l’Université de technologie « Chalmers » de Göteborg a démontré que la stimulation électrique est capable d’augmenter trois fois la vitesse de cicatrisation des plaies, qui a collaboré étroitement avec les collègues du Département d’ingénierie des microsystèmes et de l’Université de Fribourg Institut d’études avancées (FRIAS) de l’Université de Fribourg (Allemagne), le Brainlinks Braintools Center et la Division des soins infirmiers et de la technologie médicale de l’Université de technologie de Luleå. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Maria Asplund, professeur au département de microtechnique et nanosciences de l’université suédoise, ont obtenu ce résultat après avoir mené quelques expériences sur des cellules de la peau (kératinocytes) cultivées en laboratoire.

Plus précisément, les scientifiques ont exposé des couches de cellules cutanées saines et un modèle reproduisant l’état des diabétiques à une stimulation électrique unidirectionnelle. Elles ont été cultivées sur boîtes de Pétri et soumises à un champ électrique faible, d’une puissance de 200 mV/mm, qui n’a pas d’effets négatifs sur les cellules. Asplund et ses collègues ont entrepris de tester l’électricité en gardant à l’esprit la propriété électrotactique des cellules, c’est-à-dire la capacité de se déplacer dans la direction des champs électriques. En termes très simples, après avoir causé des blessures sur les couches de cellules cultivées, grâce à une puce microfluidique, ils ont poussé les cellules à se déplacer dans une direction spécifique de la plaie, accélérant considérablement la vitesse de guérison. Comme indiqué, il était trois fois plus rapide que la normale, à la fois dans les cellules saines et dans celles présentant des caractéristiques de patients diabétiques.

« Nous avons pu montrer que l’ancienne hypothèse de la stimulation électrique peut être utilisée pour accélérer la cicatrisation des plaies. Pour étudier exactement comment cela fonctionne pour les plaies, nous avons développé une sorte de biopuce sur laquelle nous avons fait pousser des cellules de peau, dans lesquelles nous avons ensuite fabriqué de minuscules plaies. Nous avons ensuite stimulé une plaie avec un champ électrique, ce qui a clairement entraîné une cicatrisation trois fois plus rapide que la plaie qui cicatrisait sans stimulation électrique », a déclaré le professeur Asplund dans un communiqué. « Les plaies chroniques sont un énorme problème social dont nous n’entendons pas beaucoup parler. Notre découverte d’une méthode capable de cicatriser les plaies jusqu’à trois fois plus rapidement pourrait changer la donne pour les diabétiques et les personnes âgées, entre autres, qui souffrent souvent beaucoup de plaies non cicatrisantes en bioélectronique.

Un tel système ne serait probablement pas efficace pour traiter les grandes plaies, mais les petites coupures et lacérations, qui peuvent encore constituer un grave danger pour les patients fragiles. Bien sûr, il faudra attendre les premières études cliniques – des tests sur l’homme – pour être sûr qu’un tel système est sûr et efficace comme démontré en laboratoire. Les détails de la recherche « Cicatrisation microfluidique bioélectronique : une plateforme pour étudier la stimulation par courant direct des collectifs de cellules blessées » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Lab on a Chip.

