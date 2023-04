Samsung Galaxy S24 Ultra utilisera la technologie des véhicules électriques pour une durée de vie de la batterie plus longue

Au cours des dernières semaines, il y a eu plusieurs rapports sur le Samsung Galaxy S24. Selon des rapports récents, le Samsung Galaxy S24 Ultra aura un GPU plus rapide que l’iPhone 15 et pourrait avoir moins de caméras. Alors que nous traitons toujours du rapport GPU, certains prétendent que Samsung augmentera sa batterie. Le rapport affirme que Samsung utilisera une technologie utilisée dans les voitures électriques pour booster la batterie du Galaxy S24 Ultra.

Il est possible que Samsung SDI, la division qui gère la R&D des batteries Li-Ion, envisage d’inclure une technologie d’augmentation de capacité dans les téléphones mobiles et les onglets Galaxy. Cette technologie est également utilisée dans les cellules des voitures électriques de Samsung. Cette technique d’« empilement » empile fermement les pièces de la batterie comme les cathodes et les anodes pour une plus grande densité d’énergie.

Samsung SDI s’associera à deux marques chinoises pour cette nouvelle technologie de batterie

Selon un rapport de The Elec, l’empilement des pièces de la batterie permettra également aux téléphones Galaxy d’avoir des batteries plus grandes. De plus, le Galaxy S24 Ultra, qui devrait être lancé l’année prochaine, pourrait bientôt utiliser cette technologie de batterie. Samsung pourrait augmenter de 10% la capacité de la batterie de 5 000 mAh du Galaxy S23 Ultra. Cependant, l’entreprise conservera la même taille en utilisant une nouvelle technologie de cellule électrique.

De plus, en utilisant l’approche d’empilement pour toutes les batteries, Samsung SDI fournirait une forte rivalité avec LG Energy, un rival qui utilise également la technique. Il y a des rumeurs selon lesquelles deux marques coréennes vont travailler avec Samsung pour créer de petites cellules empilées. Des sources affirment que Samsung a choisi deux rivaux chinois pour cette coentreprise.

Dans son usine de Cheonan, en Corée du Sud, la plus grande marque de batteries au monde, Samsung SDI, créera l’équipement d’empilage nécessaire. Selon des informations, les deux marques chinoises ouvrent des bureaux en Corée du Sud afin de se connecter plus efficacement à Samsung SDI. De plus, Shenzhen Yinghe Tech, l’un des deux partenaires, a déjà fourni à Samsung SDI les outils d’empilage.

