Vitesse de 300 Gbit/s : la Chine teste l’Internet sans fil ultra-rapide

La Chine a testé l’Internet sans fil ultra-rapide avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 300 Gbps. C’est plus de 10 fois plus rapide que la norme 5G actuelle. Le 25e institut de la deuxième Académie des sciences et de l’industrie aérospatiales de Chine a effectué le test.

La technologie utilise des fréquences térahertz (THz), qui sont supérieures à celles utilisées par les réseaux 5G actuels. Les fréquences THz offrent la possibilité d’atteindre des vitesses beaucoup plus rapides, mais présentent également certains défis. L’eau et d’autres matériaux absorbent facilement les ondes THz, ce qui limite leur portée par rapport aux ondes à basse fréquence.

Un autre défi est que la technologie THz en est encore à ses premiers stades de développement. Lors d’un test, la Chine a atteint pour la première fois des vitesses aussi élevées avec la technologie THz. Cependant, les chercheurs pensent que ces défis peuvent être surmontés. De plus, la technologie THz a le potentiel de révolutionner les communications sans fil.

Les États-Unis s’inquiètent de l’Internet à 300 Gbit/s

Les États-Unis sont préoccupés par l’avance de la Chine dans le développement de la 6G. Le gouvernement américain a réservé 1 milliard de dollars pour la recherche sur la 6G, mais on ne sait pas si cela suffira pour rattraper la Chine.

La Maison Blanche a rencontré des leaders de l’industrie vendredi dernier pour discuter de la prochaine génération de connectivité sans fil, la 6G. La crainte est que d’autres pays, comme la Chine, ne mènent la création de normes pour la connectivité 6G. Les États-Unis craignent que la Chine ne domine le marché de la 6G, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur l’économie et la sécurité nationale.

L’avenir de la 6G

L’avenir des communications sans fil est prometteur. La 6G offrira des vitesses encore plus rapides, une latence plus faible et une efficacité énergétique améliorée par rapport à la 5G. Cela pourrait conduire à un certain nombre de nouvelles applications, telles que :

La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont indiscernables de la réalité. La communication holographique permet aux gens d’interagir les uns avec les autres comme s’ils se trouvaient dans la même pièce. Les voitures autonomes peuvent communiquer entre elles et avec l’infrastructure qui les entoure. Les villes intelligentes sont capables de collecter et d’analyser des données en temps réel pour améliorer la fluidité du trafic, la consommation d’énergie et la sécurité publique.

La course à la 6G ne fait que commencer et il est clair que la Chine ouvre la voie. 300 Gbps Mark en vitesse de téléchargement Internet est un bond vers l’avenir. Cependant, les États-Unis doivent intensifier leurs efforts s’ils veulent suivre le rythme.

