Xiaomi Civi 3 prendra en charge l’itinérance 5G dans différents réseaux

Il y a quelques semaines à peine, la marque chinoise Xiaomi a organisé un événement de lancement de nouveau produit. Lors de l’événement, la société a lancé son dernier téléphone mobile phare, le Xiaomi 13 Ultra. Cependant, il semble que ce ne sera pas le dernier de Xiaomi ce trimestre car il y a des indications qu’un nouveau téléphone mobile pourrait arriver. Récemment, un nouveau modèle 5G de Xiaomi a passé la certification de produit obligatoire chinoise. Le numéro de modèle de cet appareil est 23046PNC9C (le même que le modèle de base de données IMEI précédent). La liste révèle que cet appareil sera livré avec un chargeur de 67 W.

Juste au moment où cet appareil a frappé le public, Xin Xin, le chef de produit de Xiaomi Civi met à jour son image Weibo avec un nouveau téléphone mystérieux. De ce point de vue, ce nouveau téléphone à venir a une forte probabilité d’être le Xiaomi Civi 3. Selon les rapports précédents, Xiaomi Civi 3 sera livré avec la puce MediaTek Dimensity 8200. Cette puce sera bien meilleure que les précédents Snapdragon 778G Plus et Snapdragon 7 Gen1. En utilisant le processus 4 nm de TSMC, le processeur adopte une conception à 8 cœurs. Il utilise une architecture à trois clusters 1 + 3 + 4, 4 grands cœurs Cortex-A78 + 4 petits cœurs Cortex-A55. Parmi ces cœurs, le gros cœur A78 peut atteindre 3,1 GHz.

Score courant de la puce Xiaomi Civi 3

En termes de scores, Dimensity 8200 AnTuTu a un score total de plus de 900 000 points. D’autres puces de sa gamme comme le Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 sur le Civi 2 ont un score courant de moins de 600 000 points. Selon les rapports, le Xiaomi Civi 3 sera livré avec un écran FHD + 120 Hz à rafraîchissement élevé. Cet appareil utilisera également une double caméra frontale de 32 MP pour les selfies. Cela indique également que cet appareil conservera le trou de perforation « pilule » sur le Xiaomi Civi 2. Cet appareil est quelque peu similaire à l’îlot intelligent de l’iPhone 14 Pro.

Xiaomi Civi 3 prend en charge l’itinérance 5G dans différents réseaux

Certaines indications pour le moment suggèrent que le Xiaomi Civi 3 arrivera très prochainement. Selon les rapports du célèbre blogueur technologique Weibo @DCS, le nouveau téléphone Xiaomi prendra en charge l’itinérance 5G sur différents réseaux. D’après sa fuite, le numéro de modèle de l’appareil est 23046PNC9C. Cela indique qu’il fait très probablement référence au prochain Xiaomi Civi 3.

Certains internautes ont dit : « Peut-il être utilisé en Chine ? Le blogueur a répondu : « Quoi qu’il en soit, il a été certifié par le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information. »

L’itinérance inter-réseaux 5G peut améliorer l’expérience réseau des utilisateurs et réduire un grand nombre d’angles morts du signal. En termes simples, quel que soit l’opérateur auquel vous êtes connecté, lorsque vous vous trouvez dans un endroit sans couverture réseau 5G, vous pouvez parcourir différents réseaux. Cela indique que vous pouvez accéder et utiliser le réseau 5G d’un autre opérateur de manière unique. Cela vous gardera toujours connecté à la 5G, quelle que soit la situation.

Dans le même temps, l’itinérance inter-réseaux 5G peut également améliorer l’ouverture et le partage du réseau. Cela renforcera la réutilisation des ressources et améliorera l’efficacité globale du développement du réseau 5G.

Série Xiaomi Civi

La série Xiaomi Civi est une nouvelle gamme de smartphones qui a été introduite par Xiaomi le 27 septembre 2021. La série est destinée au segment de marché de milieu de gamme, et sa sortie a coïncidé avec la célébration du 10e anniversaire de Xiaomi.

La série Xiaomi Civi s’écarte de l’approche traditionnelle de Xiaomi en matière de conception de smartphones, car il s’agit de la première gamme d’appareils conçus spécifiquement pour le marché chinois. La série présente un design élégant et élégant, avec un accent sur la fourniture d’une expérience utilisateur haut de gamme.

Le premier appareil de la série Xiaomi Civi est le Xiaomi Civi, qui a été lancé en septembre 2021. L’appareil dispose d’un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels. Il est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 778G et est livré avec 6 Go ou 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage interne.

Le Xiaomi Civi dispose également d’une configuration à trois caméras à l’arrière, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra-large de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. L’appareil fonctionne sur MIUI 12.5 basé sur Android 11 et est équipé d’une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 55 W.

Civil 2

Le Xiaomi Civi 2 est un nouvel appareil de Xiaomi qui a frappé le public en novembre 2022. L’une des caractéristiques les plus remarquables du Xiaomi Civi 2 est son écran. L’appareil dispose d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels. L’écran a un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, ce qui le rend idéal pour les jeux et le streaming de contenu. L’écran est recouvert d’un revêtement Corning Gorilla Glass Victus, ce qui le rend résistant aux rayures et aux fissures.

Sous le capot, le Xiaomi Civi 2 est alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, qui offre des performances ultra-rapides et une gestion efficace de l’alimentation. L’appareil est livré avec 8 Go / 12 Go de RAM et 128 Go / 256 Go de stockage interne. De plus, l’appareil fonctionne sur le système d’exploitation MIUI 13 de Xiaomi, basé sur Android 12.

Le système de caméra du Xiaomi Civi 2 a également reçu une énorme mise à niveau. L’appareil dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière. Il utilise un capteur principal de 50MP, un objectif ultra grand angle de 20MP et un objectif macro de 2MP. À l’avant, l’appareil dispose d’un double appareil photo selfie 32MP qui peut capturer de superbes photos et vidéos.

Le Xiaomi Civi 2 est également livré avec une gamme d’options de connectivité. Cela inclut la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et le NFC. L’appareil dispose d’une batterie de 4 500 mAh qui prend en charge une charge rapide de 33 W. Cela permet aux utilisateurs de charger rapidement l’appareil et de recommencer à l’utiliser en un rien de temps. En termes de design, le Xiaomi Civi 2 présente un design élégant et élégant en verre et en métal. Il est disponible en noir, bleu et blanc.

