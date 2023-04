Supprimez ces textes WhatsApp immédiatement si vous vous souciez de votre compte bancaire

WhatsApp est une application de messagerie populaire avec plus de 2 milliards d’utilisateurs, ce qui en fait une cible de choix pour les cyberattaques. Malheureusement, les escrocs se déguisent souvent en amis ou en membres de la famille pour inciter les utilisateurs à tomber dans leurs pièges. Dans une interview avec The Sun, Brian Higgins, spécialiste de la sécurité chez Comparitech, a partagé quelques signes symboliques d’escroqueries WhatsApp.

L’un des signes les plus évidents d’une arnaque est un message d’un numéro inconnu. Garder votre liste de contacts organisée peut faciliter l’identification de ces messages. Les escrocs peuvent également déguiser leurs messages en messages officiels. Ils apportent parfois un support technique pour résoudre des problèmes ou prétendre que vous avez gagné un prix. Cependant, si vous recevez des messages comme ceux-ci, il est important d’être prudent et d’éviter de cliquer sur des liens. Aussi, évitez de fournir des informations personnelles ou quoi que ce soit.

Conseils pour repérer les escrocs sur WhatsApp

Tom Davidson, directeur principal de la société de sécurité Lookout, a également partagé ses trois meilleurs conseils pour repérer les escroqueries sur WhatsApp :

1. Messages de contacts inconnus qui essaient de vous faire interagir avec vous. Surtout si l’orthographe ou la grammaire est incorrecte ou semble suspecte. Cela s’applique également aux messages de contacts connus qui semblent hors de propos.

2. Les messages proposant des cadeaux, des tirages au sort ou des remises non sollicités, même s’ils semblent provenir d’une marque réputée.

3. Messages contenant des liens cliquables que vous ne vous attendiez pas à recevoir. Pour rester en sécurité, saisissez manuellement le lien dans votre navigateur au lieu de cliquer directement dessus.

Autres moyens de rester à l’abri des escrocs sur WhatsApp

En plus de ces conseils, il est important de maintenir votre téléphone et vos applications à jour avec les derniers correctifs logiciels. Ces mises à jour incluent souvent des correctifs de sécurité qui peuvent empêcher les pirates d’accéder à votre appareil. Vous devez également vous méfier de toute personne demandant des informations personnelles, même si le texte semble provenir d’un ami.

Si vous êtes victime d’une escroquerie, vous pouvez expulser le pirate de votre compte en vous reconnectant. N’oubliez pas de toujours réfléchir avant de cliquer et ne laissez pas la peur de manquer quelque chose faire de vous une victime d’une arnaque. De plus, ne conservez aucune forme de messages suspects dans votre WhatsApp. Assurez-vous de les supprimer dès que possible. Vous ne savez pas quand vous pouvez cliquer dessus par erreur. Certains pirates sont si bons qu’ils n’ont besoin que du message pour rester sur votre téléphone pendant un certain temps. Alors, supprimez ces messages dès que vous les rencontrez et restez en sécurité.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine