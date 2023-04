Comment rejoindre la bêta fermée de XDefiant [Different Ways]

Ubisoft lance un nouveau jeu de tir multijoueur gratuit appelé XDefient. Le jeu fait actuellement l’objet d’une version bêta fermée qui permet aux joueurs de jouer et de tester le jeu. Puisqu’il s’agit d’un nouveau type de jeu gratuit d’Ubisoft, de nombreux joueurs sont très intéressés par le jeu, pour voir ce qui est nouveau et ce qui va faire que ce jeu se démarque du reste des autres jeux similaires à XDefiant.

Si vous souhaitez essayer le nouveau jeu, vous êtes au bon endroit. Dans le guide d’aujourd’hui, nous examinons comment vous pouvez rejoindre la version bêta fermée de XDefiant d’Ubisoft.

Comment obtenir un accès bêta à XDefiant

Même si Ubisoft appelle cela une version bêta fermée, un grand nombre de personnes peuvent facilement rejoindre le jeu et n’ont aucun mal à trouver les clés du jeu. Cependant, si vous êtes quelqu’un qui n’a aucune idée de comment mettre la main sur l’accès à la bêta fermée pour XDefiant, voici les différentes façons que vous pouvez suivre pour rejoindre la bêta fermée pour XDefiant.

Dernière date : 23 avril 2023 à 23 h (heure du Pacifique)

Différentes façons de rejoindre la bêta fermée de XDefiant

Il existe différentes solutions que vous devez suivre si vous envisagez de rejoindre la bêta fermée de XDefiant. Notez que tous les joueurs ne pourront pas rejoindre avec succès la bêta fermée. Il est donc préférable de tenter votre chance et d’accéder à la bêta fermée du jeu.

Solution 1 : Inscrivez-vous via le site Web d’Ubisoft

La première et principale solution pour accéder à la version bêta fermée de presque tous les jeux est de visiter le site Web du jeu lui-même. Dans ce cas, vous devrez vous inscrire sur le site Ubisoft XDefiant. Voici les étapes.

Sur votre PC, lancez le navigateur Web et dirigez-vous vers l’officiel Page Web XDefiant. Cliquez sur le bouton S’inscrire. Ici, vous devrez vous connecter avec votre compte Ubisoft. Si vous n’avez pas de compte Ubisoft, vous pouvez créer un compte car il est nécessaire d’avoir accès au jeu. Une fois inscrit, vous pouvez choisir la plateforme de votre choix. Vous avez la possibilité de choisir entre PC, PlayStation et Xbox. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d’attendre qu’Ubisoft vous envoie une invitation au jeu. Cela se fera généralement via un e-mail où vous recevrez le code pour accéder à la bêta fermée de XDefiant.

Solution 2 : Twitch Drops

Twitch est une plate-forme populaire et de nombreuses marques et streamers présentent leurs flux de jeux ici. Tout ce que vous avez à faire est de vous diriger vers Tic et regardez un streamer en partenariat avec Ubisoft. Vous devez regarder le streaming pendant au moins 30 minutes ou plus pour avoir accès aux codes du jeu bêta fermé XDefiant. Une fois que vous avez obtenu le code, vous pouvez facilement vous rendre sur le site Web XDefiant et entrer le code pour télécharger le jeu pour la plate-forme de votre choix.

Solution 3 : Vérifiez auprès des médias sociaux

Quelques influenceurs et comptes de médias sociaux peuvent être vus donner gratuitement le code d’accès au jeu XDefiant. Récemment, le compte Twitter de MSI Gaming a été vu donner ces codess loin. Alors, continuez à consulter Twitter ou peut-être même l’un de vos YouTubers préférés et voyez s’ils donnent des codes pour le jeu.

Récompenses exclusives à la bêta fermée

Rejoindre la version bêta fermée pour tester le jeu est important non seulement pour essayer le jeu en premier, mais également pour obtenir des cadeaux dans le jeu en accès anticipé. Voici la liste des récompenses qu’Ubisoft vous offre.

Peau de personnage De Rosa Hi-Velocity

Style Emoji XD

Apparence de personnage Kersey Dungaree

Apparence d’arme de perturbation M4A1

Apparence d’arme M870 Cobalt

Apparence d’arme Magnum Black & Bling

Apparence d’arme pélagique MK20

Peau d’arme MP5 TechX

Apparence d’arme graffiti MP7

Carte de joueur MVP/Profile/KS Hi-Velocity

Désormais, lorsque vous aurez accès à la bêta fermée de XDefiant, vous pourrez jouer avec la version limitée ou verrouillée du jeu. Vous aurez accès à un total de 5 factions, 14 cartes différentes et un total de 4 modes de jeu différents pour le moment. Alors, dépêchez-vous et allez chercher le code d’accès pour XDefiant. La bêta fermée a débuté le 13 avril 2023 et se terminera le 23 avril 2023.



Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.