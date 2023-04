Des iPhones éco-responsables ? Apple s’engage à recycler toutes les batteries au cobalt d’ici 2025 !

Quel type d’utilisateur êtes-vous ? Utilisez-vous votre téléphone comme une extension de votre bras ou simplement comme un appareil électronique grand public ? Si vous appartenez au premier groupe, alors sachez que la batterie lithium-ion de votre smartphone provoque une pollution importante. D’autres produits, tels que les voitures électriques, les ordinateurs, etc. utilisent le même matériau. Donc tout va de pire en pire. C’est pourquoi de nombreux leaders de l’industrie technologique s’efforcent de garantir le recyclage des batteries, et quelques-uns de ces efforts commencent à prendre de l’ampleur. Apple a annoncé la semaine dernière que tout le cobalt utilisé dans ses batteries sera recyclé d’ici 2025.

je recycle

Outre le cobalt, Apple utilise une large gamme de matériaux pour fabriquer des téléphones et des ordinateurs. La société a déclaré que d’ici 2025, elle utiliserait de la soudure à l’étain recyclé et du placage à l’or pour ses circuits imprimés et des matériaux recyclés pour ses aimants. Ce n’est pas par hasard qu’ils utilisent le cobalt comme matériau principal.

Ce métal est devenu un composant crucial des batteries lithium-ion. Les sociétés minières en extraient la majeure partie en République démocratique du Congo, où beaucoup l’ont lié à des violations des droits humains, notamment au travail forcé.

Apple va recycler les batteries lithium-ion

D’ici 2022, Apple aura augmenté la quantité de cobalt recyclé dans ses batteries à environ 25 %, contre 13 % l’année précédente. De plus, tout le cobalt utilisé dans les « batteries conçues par Apple » proviendra de sources recyclées d’ici quelques années.

Apple sera en mesure de respecter son engagement en matière de cobalt recyclé en raison d’un certain nombre de facteurs.

Il y a de nombreuses années, nous avons commencé à utiliser des batteries lithium-ion pour alimenter les appareils électroniques portables.

Deuxièmement, l’économie de l’utilisation de matériaux recyclés dans les voitures et les appareils électroniques personnels est un peu différente. Une batterie de voiture électrique peut coûter jusqu’à 40 % du prix de la voiture en raison de sa taille. Ce n’est pas le cas avec des produits comme les téléphones, donc une entreprise comme Apple pourra payer un peu plus pour les composants de batterie recyclés sans affecter le coût du produit global.

Est-ce à dire que l’iPhone de 2025 (alias l’iPhone 17) sera fabriqué à partir de cobalt récupéré à partir de déchets ? Étant donné que les batteries de véhicules électriques sont plus grandes et qu’il y a moins de batteries usagées disponibles pour être réutilisées, les véhicules peuvent prendre un peu plus de temps. Mais nous nous rapprochons du jour où nous pourrons recycler davantage de composants de la technologie que nous utilisons et que nous aimons.

