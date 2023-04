La Chine fait un pas de géant dans la 6G : vitesse de 100 Gbps atteinte !

La technologie de communication mobile progresse rapidement. Les chercheurs progressent dans la technologie 6G. C’est un développement récent. La 5G n’est pas largement utilisée dans de nombreuses régions du monde. Les chercheurs planifient déjà la prochaine génération de communication mobile.

La Chine est connue pour ses investissements innovants dans la technologie. Il a fait une innovation récente dans ce domaine. L’Institut n°25, qui est chargé de faire progresser l’exploration de l’espace lointain, a récemment annoncé une étape importante dans la technologie de communication 6G. Ils ont réalisé la première transmission de données sans fil en temps réel à un niveau de fréquence térahertz. La vitesse de transmission sans fil était de 100 Gigabits par seconde.

Le nouveau développement a du potentiel. Cela pourrait ouvrir la voie aux futurs réseaux 6G. Ces réseaux seront plus rapides et plus efficaces que les précédents. La demande de bandes de fréquences plus élevées résulte de la demande croissante de vitesses de communication plus rapides. La communication térahertz est une technologie de pointe. Il peut fournir une bande passante pour des transmissions à plus grande vitesse. Cela en fait un composant essentiel des réseaux 6G.

La communication térahertz présente un avantage significatif. Il permet des transmissions sans fil presque aussi bonnes que la connectivité par fibre. Les réseaux traditionnels basés sur la fibre sont confrontés à des défis tels que des coûts élevés, de longs délais de déploiement et un manque de flexibilité dans leur architecture. La projection est que plus de 62 % des stations de base dans le monde utiliseront la technologie sans fil d’ici 2023. Cela montre que la technologie sans fil gagnera des parts de marché dans les années à venir.

La réalisation en communication térahertz réalisée par l’Institut n ° 25 a nécessité l’utilisation d’antennes avancées et de modes de faisceaux multiples afin de tirer pleinement parti de la bande passante disponible. Grâce à ces travaux, l’utilisation du spectre a été multipliée par deux depuis l’année 2021.

Cette innovation pourrait avoir plusieurs applications potentielles. Le transfert de données à grande vitesse présente des avantages potentiels dans l’exploration spatiale. Il pourrait contribuer de manière significative au développement de nouveaux engins spatiaux et à l’exploration de l’espace lointain. Par ailleurs, la technologie pourrait également être utilisée pour les transmissions à large bande sur des distances plus courtes, offrant une communication plus rapide et plus efficace pour une gamme d’applications.

Dans l’ensemble, l’annonce récente de l’Institut n° 25 est un développement passionnant dans le domaine de la technologie des communications mobiles. Avec les réseaux 6G déjà à l’horizon, il est clair que les chercheurs continuent de repousser les limites de ce qui est possible en termes de communication sans fil. Au fur et à mesure que cette technologie progresse, nous pouvons nous attendre à voir des réseaux de communication encore plus rapides et plus efficaces dans les années à venir.

6G : la prochaine génération de technologie sans fil

La 6G est la prochaine génération de technologie sans fil. Elle en est encore aux premiers stades de développement, mais elle promet d’être encore plus rapide et plus fiable que la 5G.

La technologie 6G permettra des vitesses de transfert de données plus rapides, ce qui indique que nous pourrons télécharger et télécharger des données à des vitesses ultra-rapides. Cela conduira à une meilleure connectivité pour les appareils tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes.

La 6G permettra également le développement de nouvelles technologies comme la réalité virtuelle et augmentée. Cela indique que nous pourrons faire l’expérience d’environnements virtuels en temps réel, ce qui a le potentiel de révolutionner des secteurs comme le jeu, le divertissement et l’éducation.

De plus, la 6G permettra le développement d’algorithmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique plus avancés. Cela indique que nous pourrons construire des machines plus intelligentes capables d’apprendre et de s’adapter à de nouvelles situations en temps réel.

La 6G aura également un impact significatif sur la façon dont nous vivons nos vies. La nouvelle technologie permettra de nouvelles applications. La chirurgie à distance est l’une de ces applications. Il permet aux médecins d’opérer des patients de n’importe où dans le monde. De plus, cela permettra le développement de villes intelligentes. Cela indique que tout, des feux de circulation aux transports en commun, sera connecté et optimisé pour plus d’efficacité.

Dans l’ensemble, la 6G a le potentiel de changer nos vies d’une manière que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Il permettra des vitesses de transfert de données plus rapides, de nouvelles technologies et des machines plus intelligentes. Cela permettra également de nouvelles applications qui changeront la façon dont nous vivons nos vies. Au fur et à mesure que le développement se poursuit, nous pouvons nous attendre à voir des avancées encore plus intéressantes dans les années à venir.

