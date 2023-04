Dernières nouvelles : le nouvel outil de Google transforme Bard en un assistant de code

Bien que l’IA vise à remplacer les humains partout où cela est possible dans tous les domaines, à ce stade, elle se concentre clairement sur certaines activités. Les premières lignes de la liste sont consacrées à la programmation. Microsoft a déjà inclus GPT-4 dans un certain nombre de ses outils qui aident les programmeurs à écrire des scripts plus rapidement et plus précisément. C’est maintenant au tour de Google. Récemment, nous avons découvert que le chatbot Bard de Google peut aider à résoudre les problèmes de programmation.

Comment utiliser Google Barde

Comme l’a dit Google, de nombreux utilisateurs avaient demandé la possibilité de développer, de déboguer et d’expliquer du code. Ils ont donc décidé de donner ces compétences à Bard. C++, Java, Python et JavaScript ne sont que quelques-uns des 20 langages de programmation dans lesquels Bard peut désormais écrire. En dehors de cela, Google Bard peut exporter du code vers Colab, l’environnement de bloc-notes Python basé sur le cloud de Google, et aider les utilisateurs à créer des fonctions pour Sheets. C’est un indice clair que Google l’intégrera à d’autres produits Google dans un proche avenir.

En plus de cela, Bard peut maintenant expliquer les extraits de code et générer du code. En d’autres termes, il est capable d’expliquer pourquoi un bloc a le résultat qu’il a. Avec cela, Bard deviendra un outil très utile pour aider ceux qui ont commencé à apprendre à programmer. Oui, Bard peut désormais vous aider à dépanner le code qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez.

Comme d’habitude, Google note que Bard pourrait faire des erreurs lors de l’écriture du code. Donc à ce stade, il est fortement recommandé de le vérifier vous-même. Si vous constatez que Bard signale une erreur, vous pouvez même déboguer votre propre sortie en tapant « ce code n’a pas fonctionné, veuillez le corriger ». Quant aux programmeurs expérimentés, Bard peut également être utile. Ils peuvent demander au chatbot de modifier leur code pour le rendre plus rapide ou plus efficace.

De plus, Google a continuellement amélioré Bard par d’autres moyens et a déjà publié des mises à jour basées sur un tout nouveau modèle de langage appelé PaLM.

