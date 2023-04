Voici à quoi ressemblera le téléphone pliable Google Pixel Fold !

À l’approche du lancement du Pixel Fold, des fuites et des rumeurs inondent Internet. Jon Prosser, un leaker bien connu, est de retour avec une nouvelle vidéo fournissant plus d’informations sur le premier téléphone pliable de Google. Cependant, il est important de prendre ces informations avec un grain de sel, car les détails concernant la disponibilité, les prix et les bonus groupés peuvent changer à tout moment.

L’un des éléments les plus excitants de la vidéo de Prosser est la rumeur d’un teaser entrant avant la fin du mois. Selon Prosser, le teaser devrait avoir lieu le mercredi 26 avril, mais cette date pourrait changer après la fuite d’aujourd’hui. Les Pixel 6 et Pixel 7 ont créé un précédent avec des annonces précoces. Mais un teasing avant les E/S serait une nouvelle approche pour Google.

En plus des spécifications, Prosser mentionne également un pack spécial pour les propriétaires de Pixel Fold. Malgré les rapports précédents, le Pixel Fold commencerait à 1 800 $. Mais Google peut adoucir l’accord avec une Pixel Watch groupée sans frais supplémentaires. Il s’agit d’une décision sans précédent pour Google et pourrait attirer des acheteurs potentiels.

Prosser fournit également un récapitulatif rapide des détails du lancement du Pixel Fold. Après une annonce le 10 mai, les clients peuvent précommander directement sur la boutique en ligne de Google. S’ils préfèrent acheter via un transporteur ou des détaillants comme Amazon ou Best Buy, ils devront attendre le 30 mai, avant un lancement le 27 juin.

Passant aux spécifications, le Pixel Fold devrait être livré dans des coloris noir et blanc, avec des options de stockage de 256 Go et 512 Go disponibles. L’appareil comportera un chipset Tensor G2 associé à 12 Go de RAM et pèsera 283 g, ce qui le rendra plus lourd que le Galaxy Z Fold 5. Le téléphone aura également un demi-pouce d’épaisseur, ce qui pourrait être volumineux dans les poches pendant la saison des shorts.

La caractéristique la plus importante de tout téléphone pliable est son écran, et le Pixel Fold ne déçoit pas. L’avant comportera un panneau OLED FHD + 5,8 « 120 Hz avec un rapport d’aspect de 17,4: 9. Alors que l’écran intérieur sera un panneau OLED de 7,6″ 120Hz 2208 x 1840.

La fonctionnalité la plus excitante dévoilée dans la vidéo de Prosser est la caméra. Grâce aux fuites tout droit sorties des bêtas QPR de Google, nous avions déjà une idée des capteurs du Pixel Fold. Et le rapport d’aujourd’hui confirme le reste de ses spécifications. Le téléphone comportera un tireur f/1.7 48MP comme objectif principal à l’arrière. Complet avec OIS et un champ de vision de 82 degrés. Il aura également un objectif ultra large de 10,8 MP f/2,2. Et un téléobjectif correspondant de 10,8 MP f/3,05 capable d’un zoom optique 5x et d’un zoom Super Res 20x. À l’avant, il aurait une caméra selfie de 9,5 mégapixels.

Bien que ces spécifications d’appareil photo ne soient peut-être pas les plus impressionnantes, l’accent mis par Google sur l’optimisation logicielle par rapport au matériel pur peut entraîner une meilleure qualité d’image que les pliables de Samsung dans le passé.

Avec seulement quelques semaines avant le discours principal de Google et une rumeur spécifique à Fold à venir la semaine prochaine, il reste encore beaucoup de temps pour des fuites et des rumeurs supplémentaires. Alors qu’avril touche à sa fin, attendez-vous à ce que les rapports quotidiens concernant le Pixel Fold deviennent encore plus fréquents.

Un aspect que Prosser n’a pas mentionné dans sa vidéo est la durée de vie de la batterie du Pixel Fold. Les téléphones pliables ont tendance à avoir des batteries plus petites en raison de l’espace limité disponible, ce qui peut réduire la durée de vie de la batterie. Cependant, avec l’accent mis par Google sur l’optimisation des logiciels, il est possible que le Pixel Fold ait une meilleure autonomie que ses concurrents. Il s’agit d’un facteur important à prendre en compte, en particulier pour ceux qui utilisent leur téléphone de manière intensive tout au long de la journée. Espérons que plus de détails concernant la durée de vie de la batterie du Pixel Fold seront bientôt disponibles.

