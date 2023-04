Comment activer le mode lecteur sur Google Chrome

Les navigateurs Web ont de nombreuses fonctionnalités excellentes qui les rendent utiles pour les utilisateurs quotidiens. L’une de ces fonctionnalités est la fonction Mode lecteur. Désormais, avec le mode lecteur, activé dans un navigateur Web, vous pouvez facilement lire vos sites Web et articles préférés en supprimant les publicités et les images, en encombrant le contenu et en vous le présentant de manière conviviale. Maintenant, de nombreux navigateurs Web ont cette fonctionnalité facilement accessible.

En ce qui concerne Google Chrome, le navigateur Internet le plus populaire au monde, dispose de la fonction Mode lecteur. Cependant, il est en quelque sorte caché et vous oblige à creuser pour activer le mode lecteur.

Dans le guide d’aujourd’hui, nous examinons comment vous pouvez activer le mode lecteur sur Google Chrome sur votre PC.

Le problème avec la fonction Reader Mode de Google Chrome est que l’option est masquée. Caché dans le sens, vous devez activer la fonctionnalité pour l’utiliser. Contrairement à d’autres navigateurs tels que Microsoft Edge et même Firefox de Mozilla qui ont une option de mode lecteur directement dans le navigateur sans avoir à cliquer beaucoup. Quoi qu’il en soit, nous avons les étapes pour activer le mode lecteur si vous utilisez Google Chrome.

Mettre à jour Google Chrome

L’utilisation de la dernière version de Google Chrome est toujours importante. Cela aide à empêcher les attaquants d’utiliser les failles trouvées sur une ancienne version du navigateur Web. Voici les étapes pour mettre à jour Google Chrome.

Lancez Google Chrome et cliquez sur le menu à trois points dans le menu en haut à droite. Choisissez l’option Paramètres dans le menu contextuel. Avec le menu Paramètres ouvert, cliquez sur À propos de Chrome youtube devant la barre latérale à gauche. Le navigateur Web vérifiera maintenant les mises à jour si elles sont disponibles. Si des mises à jour sont disponibles, le navigateur commencera à les télécharger et il vous sera demandé de redémarrer le navigateur pour installer la dernière mise à jour.

Activer le mode lecteur sur Google Chrome

Voyons maintenant comment vous pouvez activer le mode lecteur sur Google Chrome en suivant ces étapes,

Dans la barre d’adresse de Google Chrome, tapez chrome://flags et appuyez sur la touche Entrée. Dans la barre de recherche de la page Experiments, tapez Reader Mode. Vous devriez maintenant voir le drapeau du mode lecteur apparaître dans les résultats de la recherche. À droite, vous devriez voir un menu déroulant. Cliquez dessus pour le changer de Par défaut à Activé ou Activé dans les paramètres. Quelle que soit l’option choisie, Chrome vous demandera de redémarrer le navigateur. Cliquez sur le bouton Redémarrer en bas à droite du navigateur. Une fois votre navigateur redémarré, ouvrez l’article que vous souhaitez lire. Dans la barre d’adresse à droite, vous devriez voir une icône de lecteur. Cliquez sur l’icône du lecteur pour activer instantanément le mode lecteur.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez activer le mode lecteur sur votre navigateur Web Google Chrome. En ce qui concerne une fonctionnalité officielle du mode lecteur pour Chrome, elle devrait faire son chemin vers le mois de mai. Espérons et voyons si la fonctionnalité apparaît de manière stable dans le navigateur Web au lieu d’avoir à parcourir les paramètres approfondis de Google Chrome.

