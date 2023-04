Le mystère d’Unrecord, le jeu de tir si réaliste qu’il ressemble à un faux

La bande-annonce Unrecord est sortie le 19 avril. De nombreux doutes sur son originalité ont tout de suite été soulevés et les développeurs eux-mêmes ont dû intervenir pour donner leur explication.

La bande-annonce Unrecord peut être tout sauf un jeu vidéo. Ce que nous voyons semble provenir de la caméra corporelle d’un policier. On entre dans un bâtiment abandonné, on se déplace entre objets et matériaux. Nous rencontrons d’autres personnes devant nous et les abattons les unes après les autres. Exactement comme nous avons l’habitude de le voir dans les images enregistrées par les caméras corporelles des policiers puis diffusées par la presse américaine. Difficile de croire qu’Unrecord, sorti sur la plateforme Steam, n’est qu’un jeu vidéo.

La première bande-annonce est sortie le 19 avril. Sur YouTube, il a enregistré 1,4 million de vues et de nombreuses questions. Est-ce réalisé avec des images réelles ou s’agit-il simplement de simulations virtuelles ? Quel est l’intérêt d’orienter toutes les images de la caméra corporelle ? Ne risque-t-il pas de paraître trop réel ? La décision de couvrir le visage avec des pixels des ennemis à tuer est également dérangeante, exactement comme cela se produit pour les vidéos diffusées par la police.

Bien qu’à première vue, cela ressemble à un film original, en arrêtant les images, vous pouvez reconnaître certains détails graphiques. L’herbe qui semble trop transparente, les ombres qui ne suivent pas toujours le mouvement des lumières et les objets immobiles perdent leur définition lorsque les mouvements deviennent trop rapides. Bien sûr, nous sommes maintenant habitués à voir des clips dans les jeux vidéo qui semblent presque réels, mais généralement les graphismes sont remodelés lorsque l’environnement devient jouable. Ici, cependant, nous parlons de gameplay, un test de la façon dont le jeu sera à l’avenir.

L’explication des développeurs

Alexandre Spindler, l’un des développeurs du jeu a répondu aux critiques sur Twitter. Le 20 avril, il a posté une vidéo sur Twitter montrant un test du jeu vidéo sur Unreal Engine 5, le même moteur graphique sur lequel repose le nouveau mode créatif de Fortnite. La vidéo est également accompagnée d’un commentaire légèrement passif-agressif : « Dédié à ceux qui pensaient qu’Unrecord était un fake ou juste une vidéo, désolé ».

La vidéo est réalisée par la maison de production française Drama et pour le moment elle ne semble disponible que sur PC. Les développeurs ont également rejeté les critiques de ceux qui soulignent les problèmes d’utilisation de graphismes aussi réalistes pour un jeu vidéo aussi violent. Sur ce point, cependant, leurs réponses ressemblent un peu à un mélange de phrases déjà entendues : « Nous n’avons pas été inspirés par des événements qui se sont réellement produits. Le jeu rejette des questions telles que la discrimination, le racisme, la violence contre les femmes et les minorités ». Ou encore : « Nous respectons et comprenons les personnes qui peuvent se sentir dérangées par les images du jeu ».

