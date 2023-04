Adieu Google : Samsung présente son alternative à Google Discover

Samsung a annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité, Samsung News, conçue pour fournir des informations aux utilisateurs de Galaxy dans un format facile d’accès. La fonctionnalité présentera aux utilisateurs des informations provenant de sources fiables, y compris de grands médias tels que Bloomberg Media, CNN et Fox News, entre autres. Samsung News est lancé en version bêta aux États-Unis et sera initialement disponible sur certains téléphones Galaxy. La société n’a pas précisé quels appareils le recevront en premier. Cependant, on s’attend à ce que la série Galaxy S23 en fasse partie.

Samsung présente sa dernière alternative à Google Discover, appelée Samsung News

L’objectif de Samsung News est de fournir aux utilisateurs de Galaxy des actualités premium et de dernière minute dans un format facile d’accès. Avner Ronen, vice-président du développement de produits chez Samsung Electronics, a déclaré : « Nous avons créé Samsung News pour fournir des informations de dernière minute et premium aux utilisateurs de Galaxy dans un format facile d’accès. Notre objectif est de soutenir les utilisateurs en leur permettant de choisir leur expérience d’actualité idéale ».

Samsung News est une refonte de l’application Samsung Free, accessible depuis l’écran d’accueil. Il s’agit techniquement de la deuxième refonte, comme c’était le cas auparavant pour Bixby Home et Samsung Daily. Samsung Free était disponible depuis One UI 3, basé sur Android 11. Il permettait aux utilisateurs de regarder la télévision en direct, d’écouter des podcasts, de consulter les actualités via la vidéo et le texte. Et jouez à des jeux instantanés. La dernière refonte le rend plus pratique en les séparant en moins de sections. Il se concentre principalement sur le segment des nouvelles maintenant.

Samsung News offrira aux utilisateurs trois façons simples de trouver des nouvelles dans l’application. Le premier passe par les Daily Briefings, qui sont diffusés deux fois par jour (Morning Briefing et Evening Briefing). Samsung travaille avec une équipe de rédacteurs de nouvelles expérimentés pour offrir aux utilisateurs les principaux titres de la journée, le tout en un seul endroit. La deuxième méthode consiste à utiliser les flux d’actualités, où les utilisateurs peuvent afficher un flux d’actualités des partenaires de Samsung, classés et organisés pour un accès facile. Dans l’onglet « Suivant », les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs préférences pour personnaliser les actualités qu’ils voient. Les utilisateurs peuvent écouter leurs podcasts d’actualités et de divertissement préférés directement dans l’application Samsung News. C’est la troisième façon d’accéder aux nouvelles.

Samsung a commencé à s’éloigner de Google en lançant sa propre alternative à Google Discover

Samsung News est lancé en version bêta, remplaçant l’application Samsung Free actuelle du Galaxy Store. Si Samsung Free est préinstallé sur votre téléphone Galaxy, la nouvelle icône Samsung News remplacera l’actuelle à partir du 18 avril. Google Discover est l’agrégateur de nouvelles par défaut pour de nombreux téléphones Android, mais Samsung Free est également populaire. Si vous n’avez pas Samsung Free sur votre appareil, vous pouvez télécharger l’application Samsung News depuis le Galaxy Store et en faire votre agrégateur d’actualités par défaut.

En conclusion, Samsung News est une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs de Galaxy. Il présente des nouvelles provenant de sources fiables telles que Bloomberg Media, CNN et Fox News. Les utilisateurs peuvent trouver des nouvelles de trois manières simples dans l’application. Il remplacera l’application Samsung Free actuelle en version bêta. Si vous avez Samsung Free sur votre téléphone Galaxy, la nouvelle icône Samsung News remplacera l’actuelle à partir du 18 avril. Samsung News est une autre tentative de prendre Google Discover sur l’écran d’accueil.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine