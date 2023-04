WhatsApp cesse bientôt de fonctionner sur ces smartphones Android

La dernière version de test bêta de WhatsApp, avec le numéro de build 2.23.9.2, confirme les pires craintes des propriétaires de smartphones plus anciens. La plate-forme de communication instantanée ne prendra plus en charge les versions Android antérieures à 5.0. Cela a été une source de préoccupation pour de nombreux utilisateurs de WhatsApp qui utilisent encore des smartphones plus anciens qui ne sont plus pris en charge par la dernière version de l’application. Cependant, cette décision de WhatsApp est compréhensible, étant donné la nécessité de suivre les demandes croissantes de l’application et la nécessité de maintenir la sécurité des utilisateurs.

WhatsApp : des millions d’utilisateurs d’Android perdront l’accès à l’application

Le groupe Meta, propriétaire de WhatsApp, a amélioré et mis à jour les services de l’application. Cependant, ce dévouement a conduit à la suppression progressive des anciennes versions d’Android. Cela a été confirmé par la dernière découverte de WABetaInfo, qui a trouvé de nouvelles « exigences minimales » dans la version 2.39.9.2 de l’application. L’application ne fonctionnera plus sur les versions antérieures à Android Lollipop 5.0, introduit par Google en 2014.

Android Lollipop a introduit le design Material You, qui est resté le design déterminant pour les smartphones Android à ce jour. La décision de ne plus prendre en charge les anciennes versions d’Android vise à garantir que l’application WhatsApp puisse tirer parti des nouvelles fonctionnalités et également utiliser des mesures de sécurité renforcées. Cette décision vise à offrir aux utilisateurs la meilleure expérience possible lors de l’utilisation de l’application.

Selon les dernières données de distribution du système, un très petit pourcentage d’utilisateurs utilisent encore des versions plus anciennes d’Android. Plus précisément, Android 4.1 est pratiquement inexistant, tandis qu’Android 4.4 a une part de marché dérisoire de 0,70 %. Par conséquent, la décision de WhatsApp de ne plus prendre en charge ces versions du système d’exploitation ne devrait pas affecter un nombre significatif d’utilisateurs.

Si vous utilisez toujours un ancien smartphone Android, vous pouvez vous attendre à un message d’avertissement vous informant de la fin des fonctions de WhatsApp. Ce message vous informera que vous devez mettre à niveau votre système d’exploitation Android pour continuer à utiliser l’application. De nombreuses applications ont cessé de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation, et WhatsApp ne fait pas exception.

WhatsApp beta pour Android 2.23.9.2 : quoi de neuf ? WhatsApp travaille sur un clavier repensé.

L’application semble ne plus être compatible avec les versions d’Android inférieures à 5.0.

Certains utilisateurs peuvent rencontrer un problème avec l’écran de démarrage. Cette mise à jour fournit également des informations supplémentaires sur la compatibilité avec les anciens systèmes d’exploitation car elle ne semble plus être compatible avec les versions d’Android inférieures à 5.0. WhatsApp met fin à la prise en charge des anciennes versions d’Android pour garantir que l’application peut tirer parti des dernières fonctionnalités de sécurité et offrir la meilleure expérience utilisateur, tout en permettant aux développeurs de se concentrer sur les nouvelles fonctionnalités pour la majorité des utilisateurs sur les versions plus récentes du système d’exploitation .

Certains utilisateurs perdront l’accès à WhatsApp

La décision de WhatsApp de cesser de prendre en charge les anciennes versions d’Android vise à améliorer l’expérience utilisateur. Cette décision vise également à tirer parti de mesures de sécurité améliorées et de nouvelles fonctionnalités. Peu d’utilisateurs utilisent encore des versions plus anciennes de smartphones, donc cette décision peut ne pas affecter beaucoup de gens. La décision de WhatsApp n’affectera pas beaucoup d’utilisateurs. Si vous êtes l’un des rares à utiliser encore un ancien Android, veuillez mettre à niveau votre système d’exploitation pour continuer à utiliser WhatsApp sans aucun problème.

La décision de WhatsApp d’augmenter ses exigences minimales pour les versions Android n’est pas unique. De nombreuses autres applications ont également supprimé la prise en charge des anciennes versions des systèmes d’exploitation. Cela est dû au fait qu’à mesure que la technologie progresse, les exigences minimales pour les applications augmentent également. Cela garantit que l’ancienne technologie ne limitera pas la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités et de mesures de sécurité améliorées.

Les utilisateurs doivent mettre à jour leurs systèmes d’exploitation pour utiliser leurs applications préférées, garantissant une meilleure expérience et la sécurité de l’appareil. La mise à niveau vers un système d’exploitation plus récent offre souvent de nouvelles fonctionnalités et améliorations, améliorant encore l’expérience utilisateur. Ainsi, WhatsApp ne peut pas prendre en charge les anciennes versions d’Android, garantissant la sécurité et l’amélioration de l’application, même si cela n’est pas pratique pour certains utilisateurs.

