Dites adieu aux smartphones ; le révolutionnaire Humane AI Wearable est là !

Au cas où vous ne le sauriez pas, Humane est une startup technologique top secrète fondée par les anciens vétérans d’Apple Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri. Et l’équipe vient de montrer le projecteur révolutionnaire Humane AI lors d’une conférence TED.

La conférence TED a commencé par un bref résumé de la vitesse à laquelle l’IA évolue. Chaudhri a même crié à la prédiction de Bill Gates sur la façon dont l’IA sera aussi profonde que l’interface utilisateur graphique qui a inauguré l’espace informatique personnel. Avec cela, le fondateur a présenté le projet Humane AI et tout ce qu’il peut faire.

Choses que Humane AI Wearable peut faire

Une chose est assez évidente; le projet Humane AI vient après les smartphones. Selon Chaudhri, le portable Humane AI interagit avec le monde exactement de la même manière que vous interagissez avec lui.

L’appareil portable entend ce que vous entendez et voit ce que vous voyez. Le portable se fondra « dans l’arrière-plan de votre vie ». Mais oui, Chaudhri a mis l’accent sur la confidentialité, qui sera la première priorité de l’appareil.

Fonction téléphone

Dans la conférence TED, Chaudhri a levé la main et le portable a affiché une interface d’appel entrant appropriée. Ici, vous devez noter une chose. C’est-à-dire que l’IA portable n’a pas besoin d’être couplé avec un smartphone. Vous n’aurez pas non plus besoin d’un autre appareil connecté pour qu’il fonctionne.

Fonction de traduction

La démo du projecteur Humane AI a montré une fonction de traduction. C’est-à-dire que le portable pourra traduire dans une autre langue. Mais le point important à retenir est que l’appareil utilisera votre modèle vocal pour offrir des capacités de conversation naturelles.

Selon Axios, Chaudhri pourrait traduire sa voix en français depuis l’anglais en utilisant le projecteur Humane AI. Et comme indiqué ci-dessus, la démo de la fonction de traduction a utilisé la version générée par l’IA de la propre voix de Chaudhri.

Rattrapez-moi et fonction de recherche rapide

Ali, un journaliste, a décrit deux fonctionnalités supplémentaires du portable Humane AI dans la conférence TED. Parmi eux, il y a la fonction « rattrape-moi ». Il récupère vos réunions, événements et autres choses pour vous donner une liste rapide. Cette liste vous permettra d’avoir un aperçu de tout ce que vous avez manqué.

Lors de la conférence TED, le projecteur Humane AI a pu donner à Chaudhri un récapitulatif de toutes les informations importantes sans le bombarder de notifications. En plus de cela, le portable a la capacité de répondre à toutes vos questions quotidiennes. Par exemple, Chaudhri a puisé dans le portable et a demandé des endroits où il pourrait récupérer rapidement un cadeau pour sa femme.

Le portable a répondu avec un emplacement à proximité qui est le meilleur choix pour les achats de cadeaux. En d’autres termes, le portable Humane AI peut fonctionner comme une alternative à Siri ou Google Assistant que vous avez sur votre smartphone.

Fonction de surveillance de la santé

Michel Mofina, qui a suivi la conférence TED en direct avant la suppression du lien, a partagé une vidéo intéressante qui présente une autre fonctionnalité portable de Humane AI. Il montre comment le portable peut vous aider à éviter les aliments qui sont mauvais pour votre santé.

Dans la démo, Chaudhri a sorti une barre chocolatée et l’a tenue devant l’appareil. Il a tapoté sur l’appareil portable et a demandé: « Puis-je manger ça? ». L’appareil portable AI a souligné que la barre chocolatée contient du beurre de cacao, ce que Chaudhri devrait éviter, compte tenu de son intolérance.

Autrement dit, le portable Humane AI sait ce qui est le mieux pour vous et s’assure que vous contrôlez totalement votre apport alimentaire. Fait intéressant, Chaudhri a tapoté sur l’appareil et a dit: « Je vais le manger quand même. » L’IA a répondu avec un peu d’humour: « Profitez-en. »

Humane AI Wearable est sans écran, transparent et sensible !

À ce stade du portable Humane AI, les gens pensent qu’il s’agit d’une sorte de projecteur, et cela semble en fait être le cas. Selon Chaudhri, « l’IA sera le moteur du prochain bond en avant dans la conception d’appareils ».

Chaudri ajoute que l’expérience avec le portable Humane AI sera « sans écran, sans couture et avec détection ». Il vous offrira un accès à la puissance de l’informatique tout en étant présent dans votre vie. L’appareil corrigera « un équilibre qui semble déplacé depuis un certain temps maintenant ».

Lors de la démonstration, Chaudri a montré le portable Humane AI comme un appareil attaché à sa veste. Il y a une paire (ou plus) d’un capteur et d’une caméra. Mais comme le souligne Mofia, Chaudri a partagé que le portable n’aura pas de « mot de réveil » comme Alexa ou Siri. Et c’est assez évident car Chaudri tapait sur l’appareil pendant la démo.

Le projecteur Humane AI a également des lumières LED, qui indiqueront quand l’appareil écoute. Il peut également fonctionner comme un voyant de notification, vous alertant lorsqu’il y a un appel entrant, par exemple.

Un autre point clé de la démo portable Humane AI est que l’appareil répond au besoin de remplacer les écrans. Comme le décrit Chaudri, « Pour que la relation homme-technologie évolue réellement au-delà des écrans, nous avons besoin de quelque chose de radicalement différent. »

De nombreux utilisateurs de Twitter ont soulevé des questions cruciales concernant le fonctionnement du projecteur Humane AI. Par exemple, on s’inquiète de son poids et de l’alourdissement d’une chemise légère. De plus, les gens sont curieux du processus d’attachement.

La conférence TED n’a pas partagé de détails approfondis concernant ces préoccupations. Cependant, nous espérons sûrement que Humane se présentera et présentera son appareil sous sa forme complète très bientôt.

